טירוף באיטליה: אוהדי הכדורסל השליכו אבנים על האוטובוס - הנהג נפגע בראשו ומת

נהג אוטובוס באיטליה מת לאחר נפגע בראשו מאבן שהושלכה על ידי מפגיני קבוצת כדורסל יריבה | הנהג שנפגע מן האבן היה נהג משנה ולא נהג בזמן הפגיעה | המשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את זורק האבן שצפוי להכנס לשנים רבות בכלא (חדשות)

שמשת האוטובוס מנופצת בצד שמאל (צילום: לפי סעיף 27א)

נהג אוטובוס באיטליה מצא את מותו באופן טראגי במיוחד לאחר שנפגע בראשו מאבן שהושלכה על ידי אוהדי כדורסל.

לפי הדיווחים, הנהג רפאל מריאנלה, בן 65, ישב בקדמת האוטובוס כנהג גיבוי לצד הנהג שהסיע את האוטובוס עמוס הנוסעים.

האוטובוס הכיל אוהדים מקבוצת כדורסל יריבה בתום מפגש בין שתי קבוצות, כאשר לפתע החלו אוהדים עוינים להשליך חפצים ואבנים לעבר האוטובוס.

בתמונות שפורסמו ניתן לראות את שמשת האוטובוס מנופצת במספר אזורים, ככל הנראה בצד השמאלי ישב הקרבן כשהאבן פגעה בראשו.

הנהג פונה לבית החולים לאחר שהחל מדמם מראשו ואיבד את הכרתו בשטח. לאחר זמן מה נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

האירוע המקומם התרחש לפי הדיווחים בכביש המהיר ליד העיירה רייטי, 80 ק"מ צפון-מזרחית לרומא.

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני כינתה בחריפות את הרצח, ואמר כי מדובר במעשה אלימות "מטורף ובלתי מתקבל על הדעת". היא הבטיחה שהאחראים למעשה יועמדו לדין.

המשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את זורק האבן שייחשד כעת לכל הפחות בעוון הריגה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

