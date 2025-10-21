לראשונה בתולדות צרפת: נשיא הרפובליקה לשעבר נכנס הבוקר לכלא

נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי נכנס הבוקר לכלא לה-סנטה בפריז, שם הוא יבלה את חמש השנים הקרובות מאחורי סורג ובריח.

הנשיא בן ה-70 יצא הבוקר מביתו כשהוא מלווה ברעייתו וקרוביו, בעוד המוני צרפתים המאמינים בחפותו קיבלו את פניו בדקותיו האחרונות כאדם חופשי.

צלמי עיתונות וכתבים מהעולם כולו הגיעו הבוקר לסקר את האירוע ההיסטורי, שכן זו הפעם הראשונה בתולדות הרפובליקה המודרנית שנשיא לשעבר נכנס בפועל לכלא.

גם בשערי כלא לה-סנטה קיבלו את פניו המוני צרפתים שבאו לחלוק כבוד לנשיאם האהוב.

20.10.25

עורכי דינו הודיעו כי הם הגישו בקשה לשחרור כבר ברגע שהנשיא לשעבר נכנס לשערי הכלא. כך או כך, סרקוזי יבלה לפחות את החודשיים הקרובים בלה-סנטה, שכן זהו טווח הזמן המינימלי לטיפול בערעור מסוג זה.

עורכי הדין של הנשיא קבלו על פסק בית המשפט ואמרו כי "זהו יום מביש לצרפת ולמוסדותיה". הם הוסיפו כי בית המשפט לא סיפק שום ראיות שהובילו להרשעה, וקבלו גם על העובדה שהשופטים נתנו פסק "לביצוע מיידי" ללא יכולת ערעור שתמנע את הוצאת גזר הדין אל הפועל.

סרקוזי ירצה את עונשו בבית הכלא בבידוד מוחלט ללא גישה לאדם אחר או יכולת תקשורת עם אסירים אחרים.

ככל האסירים הוא יהיה זכאי לקנטינה וטלוויזיה שתותקן בחדרו. הוא יוכל לשוחח עפ קרוביו בטלפון שהותקן גם הוא בחדרו כדי למנוע מגע עם אסירים אחרים. במשך שעה בכל יום, הוא יוכל לצאת לחצר תחת כיפת השמיים, מוקפת בסורגים מכל עבריה.

הנשיא לשעבר אמר שהוא יכתוב ספר "בזמן הפנוי הרב" שיהיה לו, כלשונו.

במהלך ריצוי עונשו הוא יהיה זכאי לשלושה ביקורים בשבוע של קרובי משפחתו וביקור עורכי דינו לבקשתו.

בשעות אלו עובר סרקוזי את תהליכי הקליטה כאסיר מן המניין והוא יקבל גם מספר - ככל אסיר אחר.

הנשיא לשעבר כתב הבוקר:

"בעודי מתכונן לחצות את חומות כלא לה סנטה, מחשבותיי יוצאות אל הצרפתים מכל תחומי החיים והדעות.

אני רוצה לומר להם בכוחי הבלתי מעורער שלא נשיא לשעבר של הרפובליקה הוא זה שנכלא הבוקר, אלא אדם חף מפשע.

אמשיך לגנות את השערורייה המשפטית הזו, את החוויה הקשה שאני סובל כבר למעלה מ-10 שנים. זהו מקרה של מימון בלתי חוקי ללא כל מימון! חקירה משפטית ארוכת טווח נפתחה על סמך מסמך שזיופיו הוכח כעת.

איני מבקש שום יתרון, שום טובה. אסור לרחם עליי, כי קולי נשמע. אסור לרחם עליי כי אשתי וילדיי לצידי, וחבריי רבים מספור.

אבל הבוקר אני חש צער עמוק על צרפת, שמוצאת את עצמה מושפלת לנוכח ביטוי של נקמה שהעלתה את השנאה לרמה חסרת תקדים. אין לי ספק. האמת תנצח. אבל המחיר שיש לשלם יהיה כבד".