היהפוך נמר חבורבורתיו?

חיבוק מערבי לג'יהאדיסטים: בריטניה הסירה ארגון מורדים סורי מרשימת הטרור

בריטניה הסירה הערב את ארגון המורדים הסורי הייאת תחריר א-שאם, שהפיל את נשיא סוריה בשאר אסד, מרשימת ארגוני הטרור | בהצהרה נכתב כי ההחלטה תאפשר חיבור טוב יותר עם ממשלת סוריה ותחזק את שיתוף הפעולה למחוק את תוכנית הנשקים הכימיים של אסד (בעולם)

המורדים הסורים | ארכיון (צילום: שאטרסטוק)

בריטניה הסירה הערב (שלישי) את ארגון המורדים הסורי הייאת תחריר א-שאם, שהפיל את נשיא סוריה בשאר אסד, מרשימת ארגוני הטרור. במקור הייאת תחריר א-שאם, ארגון מורדים ג'יהאדיסטים, היה חלק מאל-קעידה, והוא הוכרז כארגון טרור בבריטניה ב-2017.

הממשלה הבריטית מסרה בהצהרה כי ההחלטה להסיר את הארגון מהרשימה תאפשר חיבור טוב יותר עם ממשלת סוריה ותחזק את שיתוף הפעולה למחוק את תוכנית הנשקים הכימיים של אסד.

ביולי האחרון מזכיר המדינה של ארה"ב הודיע על ביטול ההכרזה על ארגון "", שהוביל את הפלת שלטון אסד, כעל ארגון טרור זר, בהתאם להתחייבותו של הנשיא דונלד טראמפ להקלות בסנקציות על סוריה.

הייאת תחריר א-שאם מתפקד למעשה באופן סמוי כסניף הסורי של ארגון אל-קאעידה: הוא מחרים את שיחות השלום באסטנה על עתיד סוריה וכן את ארגוני המורדים הנוטלים חלק בשיחות אלה, רבים מלוחמיו הם ג'יהאדיסטים זרים, ומרבית צמרת הפיקוד מחזיקה באידאולוגיה סלפית קיצונית ושומרת על קשר חשאי עם אל-קאעידה.

רבים במערב סבורים שמטרת הקמתו של הארגון הייתה לאחד תחת דגל אחד את כל הקבוצות הג'יהאדיסטיות בסוריה שחולקות את האידאולוגיה הקיצונית של אל-קאעידה, ובכך להשיג כוח רב מול ארגוני המורדים האחרים בסוריה כדוגמת אחראר א-שאם והצבא הסורי החופשי.

