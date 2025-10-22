כיכר השבת
רוצים את כל היד: זו הדרישה ששיגרה רוסיה במסר שקט לארה"ב

רוסיה שיגרה לאחרונה לארה"ב מסר דרך הערוצים הדיפלומטיים, בו פירטה מה היא דורשת בתמורה לסיום המלחמה באוקראינה |בפברואר הקרוב ימלאו 4 שנים למלחמת רוסיה אוקראינה שגבתה מאות אלפי חיים משני הצדדים (חדשות, בעולם) 

נשיא רוסיה - ולדימיר פוטין (צילום: Shutterstock)

"אלפי אנשים מתים בכל שבוע", אמר לאחרונה נשיא ארה"ב על , וזה כנראה גם הולך להימשך.

רוסיה שיגרה לאחרונה מסר לארה"ב, בו היא פירטה מה הן דרישותיה על מנת להגיע להפסקת אש וסיום המלחמה באוקראינה.

לפי שני גורמים אמריקנים המעורים בסוד הדברים ששוחחו עם 'רויטרס', רוסיה חזרה ודרשה שאוקראינה תיסוג לחלוטין משטח חבל הדונבאס - כולל החלקים שטרם נכבשו על ידי צבאה של מוסקבה.

לפי דיווחים משדה הקרב ומודיעין גלוי, אוקראינה עדיין מחזיקה בכ-30% משטח הדונבאס.

בעוד רוסיה דורשת למעשה יותר שטח ממה שהיא הצליחה לכבוש, אוקראינה מסרבת גם ליוזמתו של טראמפ להכיר בקווי החזית כגבולות החדשים של שתי המדינות, ודורשת מרוסיה נסיגה מכלל שטחי המולדת.

כך או כך, המשמעות היא שרוסיה אינה מוכנה להכיר אפילו בקווי החזית כגבולות העתידיים, מה שמרחיק את הצדדים עוד יותר מהסכם כלשהוא, לסיום המלחמה שגבתה את חייהם של מאות אלפים, ותיכנס בקרוב לשנתה החמישית.

בינתיים, פגישה בין נשיא ארה"ב ל שתוכננה בבודפשט ככל הנראה לא תתקיים. יוזמתה של הונגריה, חברה באיחוד האירופי, לזמן את פוטין לפגישה עוררה זעם רב בקרב מדינות אירופה שרואות בראש הממשלה ויקטור אורבן שותף מלא לפוטין.

הלילה, כבכל לילה בשנים האחרונות, שיגרה רוסיה מתקפת טילים וכטב"מים על שכנתה ממערב, מתקפה שהביאה למותם של שני בני אדם בקייב הבירה.

