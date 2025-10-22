רוצים את כל היד: זו הדרישה ששיגרה רוסיה במסר שקט לארה"ב

"אלפי אנשים מתים בכל שבוע", אמר לאחרונה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מלחמת רוסיה-אוקראינה, וזה כנראה גם הולך להימשך.

רוסיה שיגרה לאחרונה מסר לארה"ב, בו היא פירטה מה הן דרישותיה על מנת להגיע להפסקת אש וסיום המלחמה באוקראינה.

לפי שני גורמים אמריקנים המעורים בסוד הדברים ששוחחו עם 'רויטרס', רוסיה חזרה ודרשה שאוקראינה תיסוג לחלוטין משטח חבל הדונבאס - כולל החלקים שטרם נכבשו על ידי צבאה של מוסקבה.

לפי דיווחים משדה הקרב ומודיעין גלוי, אוקראינה עדיין מחזיקה בכ-30% משטח הדונבאס.

בעוד רוסיה דורשת למעשה יותר שטח ממה שהיא הצליחה לכבוש, אוקראינה מסרבת גם ליוזמתו של טראמפ להכיר בקווי החזית כגבולות החדשים של שתי המדינות, ודורשת מרוסיה נסיגה מכלל שטחי המולדת.

כך או כך, המשמעות היא שרוסיה אינה מוכנה להכיר אפילו בקווי החזית כגבולות העתידיים, מה שמרחיק את הצדדים עוד יותר מהסכם כלשהוא, לסיום המלחמה שגבתה את חייהם של מאות אלפים, ותיכנס בקרוב לשנתה החמישית.

בינתיים, פגישה בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה שתוכננה בבודפשט ככל הנראה לא תתקיים. יוזמתה של הונגריה, חברה באיחוד האירופי, לזמן את פוטין לפגישה עוררה זעם רב בקרב מדינות אירופה שרואות בראש הממשלה ויקטור אורבן שותף מלא לפוטין.

הלילה, כבכל לילה בשנים האחרונות, שיגרה רוסיה מתקפת טילים וכטב"מים על שכנתה ממערב, מתקפה שהביאה למותם של שני בני אדם בקייב הבירה.