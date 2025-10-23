רגע לפני ההמראה שר החוץ רוביו בדרכו לישראל: "הצבעת הריבונות מסכנת את הפסקת האש בעזה" שר החוץ של ארה"ב רוביו התייחס רגע לפני המראתו לישראל לחוק הריבונות שעבר בקריאה טרומית וטען כי הצעדים הללו: "מהווים איום על הסכם השלום בעזה" (מדיני)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 07:30