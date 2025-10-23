כיכר השבת
רגע לפני ההמראה

שר החוץ רוביו בדרכו לישראל: "הצבעת הריבונות מסכנת את הפסקת האש בעזה"

שר החוץ של ארה"ב רוביו התייחס רגע לפני המראתו לישראל לחוק הריבונות שעבר בקריאה טרומית וטען כי הצעדים הללו: "מהווים איום על הסכם השלום בעזה" (מדיני)

מרקו רוביו ונתניהו (צילום: לע"מ)

שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, המריא הלילה (בין רביעי לחמישי) מארה"ב לביקור מדיני בישראל וזאת בכדי לעקוב אחרי יישום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

רגע לפני המראתו נשאל רוביו על חוק החלת הריבונות שעבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת והשיב: "הצעדים שמקדמת הכנסת להחלת ריבונות ביהודה ושומרון מהווים איום על הסכם השלום בעזה".

שר החוץ הוסיף: "מדינות מחוץ למזרח התיכון מוכנות לתרום לכוח בינלאומי ברצועת עזה".

כזכור, מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה טרומית, בהפרש של קול בודד, את הצעת החוק של יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון.

ראש הממשלה נתניהו פעל כדי למנוע את העברת החוק בשל הרצון שלא לפגוע בארה"ב, בטח בזמן ביקור סגן הנשיא ואנס בישראל.

ח"כ יואל יולי אדלשטיין הפר את החלטת סיעת 'הליכוד' והצביע בעד הריבונות, בהמשך החליטה סיעת 'הליכוד' להענישו ולהדיחו מתפקידו כחבר ועדת חוץ וביטחון.

