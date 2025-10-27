שוק המטבעות בארגנטינה הגיב בעוצמה חיובית לאחר ניצחון מפלגתו של הנשיא חאבייר מיילי בבחירות הביניים לפרלמנט: הפזו הארגנטינאי התחזק ב-10% מול הדולר האמריקאי במסחר המוקדם היום (שני), ונסחר בשער של 1,355 פזו לדולר.

התנודה משקפת את האמון והציפיות בשוק מהמשך הרפורמות הכלכליות במדינה, תוך שמירה על יציבות קריטית לקשרים הכלכליים של ארגנטינה עם העולם, ובפרט עם ישראל.

ישראל וארגנטינה – קשרי סחר

הקשרים הדיפלומטיים בין ארגנטינה לישראל קיימים מאז 1949, אז הקימה ארגנטינה את אחת השגרירויות הראשונות שלה בישראל. יחסים אלו הובילו לחתימה על הסכמים הדדיים בשטחי מיסוי, חינוך, מסחר, תרבות וביטחון, וכן הסכם לעידוד והגנה על השקעות (1997).

ארגנטינה מובילה עולמית בתחומי האגרוטק, תבואה ומזון, ומדורגת בראש הייצור העולמי של סויה, תירס, חיטה וחמניות, עם ייצוא שנתי של כ-32 מיליארד דולר. בנוסף, המדינה הפכה למרכז טכנולוגי מתפתח, עם מגזרי הייטק ופינטק, כוח עבודה מיומן ומערכות רגולציה מתקדמות.

בשנת 2022 ייצאה ישראל לארגנטינה סחורות בשווי כ-203 מיליון דולר, ואילו ארגנטינה ייצאה לישראל בשווי של כ-393 מיליון דולר.

עם זאת, למרות הקשרים הכלכליים, לא קיימת אמנה למניעת כפל מס בין המדינות. אף על פי ששתי המדינות חתמו על האמנה המולטילטרלית MLI ב-2017, ישראל אשררה אותה ב-2018, בעוד שארגנטינה טרם אשררה. מצב זה משפיע על מיסוי המשקיעים והחברות הפועלות בין המדינות.