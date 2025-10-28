חברת ביטוח קטנה מניו זילנד, בשם Maritime Mutual, נמצאת במרכז חקירה בינלאומית לאחר שנחשף כי סיפקה ביטוח לעשרות מכליות שהובילו נפט איראני ורוסי בניגוד לסנקציות מערביות. על פי תחקיר רויטרס, החברה, שמנוהלת על ידי משפחת בריטית בראשות פול רנקין, העניקה כיסוי ביטוחי למכליות המשתייכות למה שמכונה "הצי האפל" – צי אניות המעביר נפט ממדינות הנתונות תחת סנקציות באמצעות זיוף מסמכים, הסתרת נתיבי שיט ושמות בדויים.

לפי הנתונים שנאספו, Maritime Mutual ביטחה לאורך השנים מאות מכליות, מהן כמעט אחת מכל שש אניות ברשימות הסנקציות של ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה.

על אף גודלה הצנוע, הפכה החברה לגורם משמעותי שאִפשר לאיראן ולרוסיה להמשיך ולמכור נפט בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים, בזמן שהכנסותיה של Maritime Mutual עצמה זינקו פי כמה מאז חידוש הסנקציות האמריקאיות נגד טהרן ב-2018 והטלתן על מוסקבה ב-2022.

החקירה הנוכחית מנוהלת בניו זילנד בשיתוף מדינות מערביות נוספות, לאחר שביום 16 באוקטובר פשטו חוקרי היחידה לפשעים פיננסיים על משרדי החברה באוקלנד ובקרייסטצ’רץ'. הם החרימו מסמכים ותחקרו עובדים, אך טרם הוגשו כתבי אישום. Maritime Mutual טוענת כי פעלה כחוק, הכחישה הפרת סנקציות והודיעה לאחרונה כי תפסיק לבטח אניות המעורבות בהובלת נפט רוסי או איראני.

רויטרס מצאה כי בין הלקוחות נמצאות אניות שהמשיכו לשאת את ביטוח החברה גם לאחר שהושמו ברשימות שחורות.

דוגמה לכך היא המכלית Fenghuang, שבוטחה על ידי Maritime Mutual שבוע לפני שהוטלה עליה סנקציה אמריקאית – ורק עשרה ימים לאחר מכן בוטל הביטוח. גם המכלית Sunsea נשאה תעודת ביטוח של החברה חודשים אחרי שנאסרה לפעול, מה שהוסבר על ידי Maritime Mutual כ"טעות מנהלית".

הפרשה מעוררת מבוכה בקרב ענקיות הביטוח הבינלאומיות: מתברר שכמה מהן – בהן Munich Re, Hannover Re, Atrium ו־MS Amlin – סיפקו לחברה הניו-זילנדית ביטוח-משנה, תהליך שמאפשר לה לכסות נזקים בהיקפים גדולים. לפי מומחים, אם יתברר כי אניות אלה אכן הפרו סנקציות, גם חברות הביטוח-העל עלולות להסתכן בעיצומים.

עוד עולה מהתחקיר כי Maritime Mutual ניהלה בעבר קשרים עסקיים עם חברות באיראן ואף העניקה הרשאה רשמית לחברת הספנות Shiraz Marine לייצג אותה שם. עם השנים התמחתה החברה בביטוח אניות ישנות וזולות, אך ככל שגברו הסנקציות על רוסיה ואיראן – נתח גדול מפעילותה הוסט אל עבר ה"צי האפל".

החקירה בניו זילנד מתמקדת בשאלה אם Maritime Mutual סייעה ביודעין להפר סנקציות ולבצע הלבנת הון, ובמקביל נבדקת גם מעורבותם האפשרית של מתווכים וחברות ביטוח-משנה במערך זה. החברה עצמה מוסיפה לטעון כי פעלה תחת פיקוח מחמיר וכי ביטוח לכל אנייה החשודה בהפרת סנקציות בוטל מיידית.

וכך, תחת אפו של המערב וארה"ב, הצליחה איראן להמשיך ולמכור את תוצריה - למרות הסנקציות הבינלאומיות המתבררות כנמר של נייר.