האם טראמפ מתכנן פלישה? דיווח דרמטי על החתמות סודיות בפנטגון

האם טראמפ מתכנן לפלוש לוונצואלה? דיווח דרמטי שמתפרסם הלילה ב'רויטרס' מעלה שבכירים בפנטגון הוחתמו על מסמכי סודיות בנושא וונצואלה, ברקע הזזת כוחות משמעותיים לעבר המדינה הדיקטטורית.

בוושינגטון גוברים הסימנים לכך שממשל טראמפ נערך למהלך צבאי רחב באמריקה הלטינית. שלושה גורמים רשמיים מסרו לסוכנות רויטרס כי קצינים בצבא ארצות הברית המעורבים בפעולות החדשות באזור חויבו בחתימה על הסכמי סודיות חריגים, צעד שהעלה שאלות קשות בקונגרס ובקהילה הבינלאומית.

מדובר במהלך נדיר ביותר, שכן אנשי צבא מחויבים ממילא לשמירה על סודות ביטחוניים, והעובדה שההסכמים מתמקדים במיוחד בזירה הלטינו-אמריקנית מעוררת חשד שמדובר ביותר ממבצע נגד סחר בסמים – כפי שטוען הפנטגון רשמית.

ההחלטה על החתמת אנשי הצבא באה במקביל להרחבת הנוכחות האמריקנית באזור.

בשבוע שעבר הורה שר ההגנה פיט הגסת' על שליחת קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים ג’רלד פורד לים הקריבי.

צעד זה מצטרף לפריסה של משחתות, מטוסי F-35, צוללת גרעינית וכ-6,500 חיילים שכבר מוצבים שם. לפי מומחים ביטחוניים, היקף הכוחות עצום בהרבה מהנדרש למבצעי סיכול הברחות סמים – ומרמז על הכנה אפשרית לעימות רחב.

מאז תחילת ספטמבר ביצע הצבא האמריקני לפחות 13 תקיפות נגד ספינות שנחשדו בהובלת סמים, בעיקר בקריביים, ולטענת הפנטגון נהרגו בהן כ-57 בני אדם.

בין ההרוגים יש אזרחים מוונצואלה, קולומביה ואקוודור, אך לא נמסרו פרטים נוספים על זהותם. בוונצואלה רואים במהלך צעד מקדים לפלישה, והקרמלין הזהיר כי ארצות הברית "מייצרת תירוץ להתערבות ישירה".

הגסת’, שנכנס לתפקיד בינואר, הידק את השליטה במידע בפנטגון. במסמך פנימי מ-15 באוקטובר הורה לעובדים לקבל אישור מראש לפני כל מגע עם חברי קונגרס. בנוסף, פתח בחקירות הדלפות והנהיג מדיניות תקשורתית חדשה, המחייבת עיתונאים צבאיים לחתום על הסכם גישה חדש – צעד שגרם לחלקם לאבד את אישור הכניסה שלהם למשרד ההגנה.

הבית הלבן מסרב בינתיים לפרט את מטרות הפעילות בדרום אמריקה, אך הנשיא טראמפ מקדם בחריפות קו שמאשׁים את ממשלות ונצואלה וקולומביה במעורבות ישירה בסחר בסמים. שתי המדינות דוחות את ההאשמות בתוקף.

הסנאטור לינדזי גרהאם, מבני בריתו הקרובים של טראמפ, אמר כי הנשיא צפוי להציג בקרוב לקונגרס "תוכניות למבצעים צבאיים אפשריים נגד ונצואלה וקולומביה". לדבריו, "למדינות האלה יש דם על הידיים משום שהן מציפות את ארצנו בסמים שפוגעים באמריקנים".

המתיחות גברה עוד יותר לאחר שטראמפ כינה את נשיא קולומביה גוסטבו פטרו "ראש ארגון פשע וסוחר סמים", והטיל עליו סנקציות אישיות.

מוקדם יותר השנה הוכפל גם הפרס האמריקני על מידע שיוביל למעצרו של ניקולאס מדורו ל-50 מיליון דולר.

על רקע השיח הזה, הפריסה הצבאית החדשה והחשאיות החריגה סביב המשימה, גוברת התחושה בוונצואלה, בקולומביה ואף בקרב גורמים בקונגרס האמריקני, שטראמפ עשוי להתקרב לצעד שהאמריקנים לא נקטו באמריקה הלטינית זה עשרות שנים: פעולה צבאית ישירה - ואולי אף פלישה מלאה.