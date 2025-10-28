כיכר השבת
תיעוד משעשע: טראמפ הגיע לנושאת המטוסים ביפן - ופצח בריקוד סוחף

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיע מוקדם יותר היום לבסיס הצי האמריקני, נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון העוגנת ביוקוסוקה, יפן, ופצח בריקוד סוחף לעיני מאות חיילים אותם בירך בחום | צפו בתיעוד יוצא הדופן (בעולם) 

טראמפ רוקד (צילום: לפי סעיף 27א')

נשיא ארה"ב נשא מוקדם יותר היום (שלישי) דברים למול 6,000 חיילים אמריקנים על סיפון נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון ביוקוסוקה, יפן.

הנשיא, שכידוע אוהב מאוד את צבא ארה"ב ורואה בו סמל לכוחה של ארה"ב בעולם, פנה לחובלים ואמר להם: "הייתי רוצה להיות במקומכם, אוי כמה שהייתי רוצה להיות".

הוא גם ניצל את המעמד כדי "לרדת" על הנשיא ביידן ואמר עליו שהוא היה "טייס או נהג משאית".

בתום הדברים נפרד טראמפ מלוחמי הים בריקוד YMCA סוחף כדרכו, למול צחוקם של החיילים שתיעדו כל רגע מהאירוע.

צפו בתיעוד המשעשע.

