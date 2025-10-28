נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא מוקדם יותר היום (שלישי) דברים למול 6,000 חיילים אמריקנים על סיפון נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון ביוקוסוקה, יפן.

הנשיא, שכידוע אוהב מאוד את צבא ארה"ב ורואה בו סמל לכוחה של ארה"ב בעולם, פנה לחובלים ואמר להם: "הייתי רוצה להיות במקומכם, אוי כמה שהייתי רוצה להיות".

הוא גם ניצל את המעמד כדי "לרדת" על הנשיא ביידן ואמר עליו שהוא היה "טייס או נהג משאית".

בתום הדברים נפרד טראמפ מלוחמי הים בריקוד YMCA סוחף כדרכו, למול צחוקם של החיילים שתיעדו כל רגע מהאירוע.

צפו בתיעוד המשעשע.