הסערה סביב תנאי השהות של מחבלי חמאס ששוחררו למצרים מתעצמת. לפי דיווח ב"דיילי מייל", יותר מ-150 מהם שהו עד לאחרונה במלון היוקרה "רנסנס קהיר מיראז' סיטי" שבבירת מצרים, מקום שמיועד בדרך כלל לתיירים מערביים ואנשי עסקים.

העיתון הבריטי פרסם צילומים מתוך המלון שבהם נראו המחבלים מסתובבים חופשי בחדר האוכל ובשטחי המלון, מה שעורר תגובות זועמות בישראל ובקרב משפחות שכולות. בעקבות הסערה, הרשויות במצרים הורו על פינוי הקבוצה והעברתה למלון אחר.

המחבלים פונו למלון מרוחק יותר, הנמצא כשעה נסיעה מנמל התעופה וממרכז קהיר. שמו של האתר לא נמסר, אך נכתב כי הוא נמצא בבעלות מצרית וממשיך לפעול גם לציבור הרחב, אף שכמעט ואין בו תיירים. מאז המעבר תוגברה משמעותית האבטחה סביבם – כל כניסה של מבקר נבדקת בקפדנות, והמחבלים עצמם מנועים מלצאת מתחומי המלון. גורם מצרי צוטט באומרו כי "הם תחת פיקוח הדוק ואינם יכולים לנוע בחופשיות".

עם זאת, התנאים שבהם הם מוחזקים רחוקים מלהיות מגבילים. על פי הפרסום, המלון החדש מדורג כחמישה כוכבים וכולל מתקנים מפוארים: בריכת שחייה רחבה, חדרי סאונה ואדים, מרכז בריאות, חדר כושר מצויד, מגרשי טניס ושני מגרשי כדורגל. גם מחירי החדרים שם גבוהים – החל מ-200 ליש"ט ללילה ועד 1,400, בהתאם לרמת החדר והנוף.

בקרב המשפחות בישראל נשמעת מחאה קשה. משה סוויל, מנכ"ל ארגון "משפחה אחת", אמר ל"דיילי מייל" כי הידיעה פגעה בעומק רגשותיהן של המשפחות שאיבדו את יקיריהן: "אנחנו שומעים שוב ושוב תחושות של כאב עמוק והשפלה. האנשים שרצחו, הרסו משפחות וגרמו לאובדן אדיר – יושבים וחיים במותרות, כאילו מדובר בנופש יוקרתי".

לפי הדיווח, 154 המחבלים שהועברו למצרים הם אלו שהוגדרו על ידי גורמי הביטחון כבעייתיים במיוחד לשחרור לעזה או ליהודה ושומרון. החלטת קהיר לאפשר את קליטתם נבעה משיקולים ביטחוניים ודיפלומטיים, ובמצרים הוקצתה להם מסגרת מגודרת תחת השגחה מתמדת של שירותי הביטחון.

במצרים עצמה, כך נמסר, הופתעו רבים מעצם פרסום הפרטים בעיתון הבריטי, שנחשב לאחד מהביקורתיים כלפי ממשלות ערב. בעוד הרשויות בקהיר נמנעו מלהגיב רשמית, מקורות דיפלומטיים ציינו כי הממשלה המצרית לא צפתה את עוצמת הזעם הציבורי שהתעורר בעקבות התמונות והדיווחים על תנאי המחבלים.

כך או כך, המעבר למלון המרוחק לא שינה את העובדה שהמחבלים ממשיכים ליהנות מרמת חיים גבוהה בהרבה מזו שמאפיינת מתקני כליאה או מעצר, והביקורת סביב כך – הן בישראל והן בעולם – ממשיכה לבעור.