נקמה בקים? ההודעה של טראמפ שמלחיצה את צפון-קוריאה 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר לדרום קוריאה לבנות צוללת גרעינית – מהלך שמעורר לחץ בצפון קוריאה השכנה.

פרשנים אומרים כי ההחלטה הדרמטית של ארה"ב מגיע בתגובה להתעלמות של צפון קוריאה מקריאות השלום של טראמפ והבקשה להיפגש עם המנהיג העליון, דבר שהנשיא רואה כהשפלה אישית.

במהלך ביקורו בדרום קוריאה, הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי העניק אישור לדרום קוריאה לבנות צוללת בעלת הנעה גרעינית – צעד דרמטי שמציב את סיאול לצד מדינות מעטות בעולם המחזיקות בטכנולוגיה זו. טראמפ כתב ברשת Truth Social: "נתתי להם אישור לבנות צוללת בעלת הנעה גרעינית, במקום הצוללות המיושנות והפחות זריזות המונעות בדיזל שיש להם כיום".

הצוללת צפויה להיבנות במספנה בפילדלפיה, שנרכשה לאחרונה על ידי תאגיד דרום קוריאני. עם זאת, גורמים בדרום קוריאה הבהירו כי לא התקיימו דיונים טכניים מפורטים בנושא, ומחוקק מהאופוזיציה אף טען כי למספנה אין תשתיות מתאימות לבניית צוללות.

שר ההגנה הדרום קוריאני, אהן גיו-בק, מסר כי התוכנית כוללת בניית צוללות ומערכות גרעיניות מודולריות, לצד אספקת דלק מועשר מארה"ב. שר הרכש הביטחוני, סוק ג'ונג-גון, הוסיף: "אנו מאמינים שאם נשתמש בטכנולוגיות שאותן אנו מפתחים לעתיד... נוכל להשיג זאת תוך זמן קצר".

הנשיא הדרום קוריאני לי ג’ה מיונג, שנפגש עם טראמפ בגיונגג’ו, ביקש גם תמיכה אמריקאית בהיתרים לעיבוד דלק גרעיני משומש והעשרת אורניום – תחומים האסורים לפי ההסכם הגרעיני בין המדינות. לדבריו, "בניית מספר צוללות גרעיניות עם נשק קונבנציונלי תוכל להפחית משמעותית את העומס על הצבא האמריקאי".

המהלך עורר תגובות בינלאומיות. דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג’יאקון, אמר כי בייג’ין "מקווה שדרום קוריאה וארה"ב יקיימו את התחייבויותיהן לאי-הפצת נשק גרעיני ויפעלו לקידום שלום ויציבות אזוריים – ולא להפך".

מומחים לבקרת נשק הביעו הסתייגות. הם טענו כי "הנושא מעלה שאלות רבות", והזהיר כי שימוש באורניום מועשר בצוללות כאלה דורש מנגנוני פיקוח מורכבים מצד הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. לדבריו, "אין צורך טכני או צבאי לדרום קוריאה לרכוש טכנולוגיה להפקת פלוטוניום לשימוש בנשק או יכולות העשרת אורניום", והוסיף כי על ארה"ב להתנגד לכך באותה עוצמה שבה היא מונעת גישה לטכנולוגיות דו-שימושיות מיריבים.