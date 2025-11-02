"ניכנס באקדחים שלופים": טראמפ מאיים לפתוח במלחמה נגד ניגריה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הורה לפנטגון להכין תוכנית לפעולה צבאית אפשרית בניגריה, על רקע טענות שהממשלה באבוג'ה אינה עושה די כדי לבלום את רדיפת הנוצרים במדינה.

בהצהרה שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הוא "עוצר מיידית כל סיוע וסיוע לניגריה", והוסיף אזהרה חריפה: "אם ממשלת ניגריה תמשיך לאפשר את רצח הנוצרים, ארצות הברית תפסיק מיד כל סיוע ועזרה לניגריה, וייתכן מאוד שניכנס לאותה מדינה מבוזה, עם אקדחים שלופים, כדי להשמיד לחלוטין את הטרוריסטים האסלאמיים שמבצעים את הזוועות הנוראיות הללו".

לדבריו, הורה למחלקת ההגנה "להתכונן לפעולה אפשרית", והוסיף: "אם נתקוף – זה יהיה מהיר, אכזרי ומתוק, בדיוק כמו שהפושעים הטרוריסטים תוקפים את הנוצרים היקרים שלנו".

דבריו של טראמפ הגיעו יממה לאחר שהכריז על ניגריה כ"מדינה המעוררת דאגה מיוחדת" בשל אוזלת ידה, לדבריו, במניעת רדיפת נוצרים. נשיא ניגריה, בולה אחמד טינובו, דחה בתוקף את הטענות. בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות כתב כי ההאשמות "אינן משקפות את המציאות הלאומית". טינובו הדגיש כי "חופש דת וסובלנות דתית הם עקרון יסוד בזהות המשותפת שלנו ויישארו כאלה תמיד. ניגריה מתנגדת לרדיפה דתית ואינה מעודדת אותה. מדובר במדינה שבה החוקה מבטיחה הגנה על אזרחים מכל הדתות".

יום קודם לכן אמר טראמפ כי "הנצרות עומדת בפני איום קיומי בניגריה" וכי "איסלאמיסטים קיצוניים אחראים לטבח ההמוני הזה". דבריו הצטרפו לקריאה של הסנאטור טד קרוז לקונגרס להכריז על ניגריה כמדינה המפרה את חופש הדת בעקבות "רצח המוני של נוצרים".

ניגריה, המדינה המאוכלסת ביותר באפריקה עם כ-220 מיליון תושבים, מחולקת כמעט באופן שווה בין נוצרים למוסלמים. מזה שנים היא מתמודדת עם טרור של קבוצות קיצוניות כמו בוקו חראם, המבקשת לכפות פרשנות קיצונית של ההלכה האסלאמית ותוקפת גם מוסלמים שהיא רואה כ"לא מוסלמים מספיק".

לצד העימותים הדתיים קיימים גם סכסוכים בין רועי בקר לחקלאים בשל משאבים מתדלדלים, יריבויות קהילתיות ומאבקים אתניים.

ניגריה נכללה לראשונה ברשימת "המדינות המעוררות דאגה מיוחדת" של משרד החוץ האמריקני כבר בשנת 2020, בעקבות מה שתואר כ"הפרות שיטתיות של חופש הדת". ההגדרה הוסרה בשנת 2023, צעד שפרשנים ראו בו ניסיון לשפר את היחסים בין המדינות ערב ביקורו של מזכיר המדינה דאז, אנתוני בלינקן.