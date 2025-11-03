המתאגרף האגדי קיבל פרס יוקרתי בכנס הרפובליקנים והכריז על תמיכה בלתי מסויגת במדינה, לאחר שתרם מיליוני דולרים וביקר בירושלים ובכותל המערבי.

פלויד מייוות'ר ג'וניור, הנחשב לאחד המתאגרפים הגדולים בעולם, זכה לאחרונה לכבוד בכנס המנהיגות השנתי של הקואליציה היהודית הרפובליקנית (RJC), שהתקיים בלאס וגאס.

במהלך הכינוס, הוענק למייוות'ר פרס "אלוף העולם למען ישראל". מייוות'ר הצהיר באופן נחרץ כי הוא "תמיד אהיה הקול של העם בישראל" וכי הוא "תמיד אעמוד מאחורי מדינת ישראל". ה-RJC ציינה כי המתאגרף גם פעל נגד אנטישמיות ושנאה כלפי ישראל בארצות הברית. עוד אוסיף וכמו שאמרתי קודם, אני לא... אני לא איתכם 10% או 50%" אני תמיד אהיה כאן בשבילכם, כשאין לכם קול"

ההכרה הוענקה למייוות'ר כהוקרה על תמיכתו הציבורית ועל משאביו, זמנו ואנרגיה שהשקיעו בסיוע לישראלים במהלך הסכסוך בעזה. מאז תחילת הסכסוך באוקטובר 2023, מייוות'ר שיגר את מטוסו הפרטי לישראל, כשהוא עמוס ב-5,000 פאונד של ציוד, אשר כלל מזון, סיוע ואפודים קרמיים. הוא אף תרם מיליון דולר לשירותי רפואה בישראל.

מייוות'ר, המוגדר כאוהד ישראל גדול, ביקר בארץ מספר פעמים. באחד מביקוריו, שהתרחש באוקטובר 2024, הוא הגיע לירושלים לביקור הזדהות לבקשת איש העסקים יונה רכניץ. במהלך שהותו, ביקר מייוות'ר במרפאת 'סעד ומרפא' בשכונת בעלזא, ובהמשך הלך לבקר בכותל המערבי, שם נשא תפילה להצלחת ישראל. תמיכתו הפומבית של מייוות'ר זכתה הן לשבחים והן לביקורת בעולם.