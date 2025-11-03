התנגשות עוצמתית בטקסס: רכבת פגעה במוביל רכבים ענקי | צפו

רכבת פגעה במוביל רכבים ענקי שנתקע על הפסים בעיר שצ’רץ שבטקסס - בנס לא דווח על נפגעים. המשטרה המקומית דיווחה כי קיבלה הודעה על התנגשות בין רכבת למשאית 18 גלגלים שהובילה מכוניות.

צוותי חירום שהגיעו למקום גילו כי המשאית מובילת המכוניות עמדה עצורה בצדו הדרומי של הפסים כאשר נפגעה על ידי רכבת שנסעה לכיוון מערב. למרות עוצמת ההתנגשות, החדשות הטובות הן שאף אדם לא נפגע באירוע. כמו כן, הרכבת לא ירדה מהפסים.

האירוע נמצא כעת בחקירה, כאשר המשטרה עובדת בשיתוף פעולה עם יוניון פסיפיק ועם גופים ממלכתיים ופדרליים שונים.

רק ביום שלישי הקודם, התנגשה רכבת נוסעים של AmTrak, שהכילה 129 נוסעים, במשאית סמי-טריילר במחוז קומל . אף על פי שגם באירוע זה לא דווח על פגיעה חמורה, דובר חברת AmTrak אישר כי הקטר ספג נזק קל. לאחר עיכוב של כ-90 דקות, הרכבת המשיכה צפונה והגיעה ליעדה הסופי בשיקגו. החקירה לגבי נסיבות אותה התנגשות עדיין נמשכת.