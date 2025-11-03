כיכר השבת
נתקע על הפסים

התנגשות עוצמתית בטקסס: רכבת פגעה במוביל רכבים ענקי | צפו

אירוע דרמטי בטקסס: רכבת פגעה במשאית עם מוביל רכבים ענקי שנתקע על הפסים. למרבה המזל, לא דווח על נפגעים (חדשות בעולם)

כך היא טסה הרכבת (צילום: רשתות חברתיות)

רכבת פגעה במוביל רכבים ענקי שנתקע על הפסים בעיר שצ’רץ שבטקסס - בנס לא דווח על נפגעים. המשטרה המקומית דיווחה כי קיבלה הודעה על התנגשות בין רכבת למשאית 18 גלגלים שהובילה מכוניות.

צוותי חירום שהגיעו למקום גילו כי המשאית מובילת המכוניות עמדה עצורה בצדו הדרומי של הפסים כאשר נפגעה על ידי רכבת שנסעה לכיוון מערב. למרות עוצמת ההתנגשות, החדשות הטובות הן שאף אדם לא נפגע באירוע. כמו כן, הרכבת לא ירדה מהפסים.

האירוע נמצא כעת בחקירה, כאשר המשטרה עובדת בשיתוף פעולה עם יוניון פסיפיק ועם גופים ממלכתיים ופדרליים שונים.

רק ביום שלישי הקודם, התנגשה רכבת נוסעים של AmTrak, שהכילה 129 נוסעים, במשאית סמי-טריילר במחוז קומל . אף על פי שגם באירוע זה לא דווח על פגיעה חמורה, דובר חברת AmTrak אישר כי הקטר ספג נזק קל. לאחר עיכוב של כ-90 דקות, הרכבת המשיכה צפונה והגיעה ליעדה הסופי בשיקגו. החקירה לגבי נסיבות אותה התנגשות עדיין נמשכת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר