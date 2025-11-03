לקראת הבחירות לראשות העיר ניו יורק שיתקיימו מחר (שלישי), חלק לא מבוטל מהרפורמים והיהודים הליברלים בניו יורק הודיעו כי יצביעו עבור המועמד זוהראן ממדאני.

גם קבוצות חסידיות קיצוניות, שככל הנראה מוכנים להקריב את אחיהם היהודים על מזבח טובתם האישית ואולי בעיקר - הכספית, הודיעו שיתמכו במועמד האנטישמי

ממדאני - לא רק אנטי-ישראלי

במה בעצם מואשם המועמד הסוציאליסטי הקיצוני זוהראן ממדאני?

זוהראן ממדאני, פוליטיקאי מוסלמי ממדינת ניו יורק, ריכז חלק לא מבוטל מהפעילות הציבורית שלו בעמדה נחרצת נגד מדינת ישראל, ולעיתים נגד עצם קיומה.

אנשי ציבור ומבקרים מכל הקשת הפוליטית מצביעים על סדרת אמירות ומעשים שעוטפים אותו בתווית של מועמד אנטי ישראלי מובהק. הטענות נגדו מתרכזות במספר נקודות: שביעות רצון מפעילים וארגונים המואשמים בעשיית נזק לישראל, תמיכה במאבקים ובקמפיינים כמו BDS, השתתפות והובלת הפגנות שבהן קראו לעצור את מה שהגדירו מפעילי המחאה כ"גנוסיד" פלסטיני, והסירוב לגנות באופן חד-משמעי ביטויים שנחשבים לעידוד אלימות כלפי ישראל כגון הביטוי "אינתיפאדה גלובלית".

הוא גם מואשם בחברות או בקשר לארגונים שקוראים להשמיד לא רק את ישראל - אלא גם את ארה"ב עצמה.

בין העובדות שמצטברות נגד ממדאני נזכיר ראשית את שיר הראפ, שבו הביע את אהבתו כלפי חמשת אנשי "Holy Land" שהורשעו במתן מימון ישיר לחמאס ותמיכה בארגון הטרור. קטעי השיר משמשים היום כראיה ליחסו של ממדאני כלפי פעילים שהורשעו בתמיכה בארגוני טרור.

לאחר אירועי השבעה באוקטובר סירב ממדאני לגנות את חמאס וקרא "לכל הצדדים להניח את נשקם".

ממדאני גם לא הסתיר את תמיכתו ב-BDS ובקמפיינים תומכי חרם על ישראל. הוא הצהיר בעבר כי הוא חבר פעיל בארגוני שמאל דוגמת ה-DSA וכי הוא קבל את ההזדהות של הארגון עם BDS כגורם שהביא אותו להצטרף ולהתחייב למאבק הזה כעניין עקרוני.

באוקטובר 2023, ימים לאחר טבח שמחת תורה, ממדאני נעצר, יחד עם מפגינים אחרים בעת שהשתתף במחאה מול בית הסנטור צ'אק שומר שבה נדרשו קריאות כגון "stop the genocide".