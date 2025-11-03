מאז מוצאי שבת, עצרה המשטרה הבריטית שני בני אדם בחשד למעורבות בפיגוע הרכבת, בו נפצעו כזכור עשרה בני אדם, בהם תשעה שמצבם הוגדר אנוש.

חמישה מהם עדיין מטופלים בבית החולים במצב קשה, כולל עובד הרכבת שלחם במחבל והציל חיי רבים.

מבית החולים נמסר כי גיבור הרכבת במצב קריטי אך יציב, וסכנה עדיין נשקפת לחייו.

למרות הערכות ראשוניות, המשטרה קבעה כי אין אינדיקציה לכך שמדובר באירוע טרור, והודיעה על שחרורו של אחד משני העצורים שהתברר כי אינו קשור לאירוע.

מנגד, החשוד השני, אנתוני וויליאמס, בן 32, מפיטרבורו הואשם היום (שני) ב-10 סעיפי ניסיון רצח. החשוד, כך לפי ההודעה, הוא "אזרח בריטי שחור", שעלה לרכבת בתחנה בשבת בתחנת פיטרבורו. ברשתות החברתיות דווח כי התוקף הוא מוסלמי.

המשטרה מסרה כי השוטרים החמושים שהגיעו לזירה לא עשו שימוש בנשק, לבד מאקדח טייזר בו נטרלו הכוחות "אדם אחד שהחזיק סכין".

המשטרה שיבחה את פעולתו של עובד הרכבת ואמרה כי הוא הציל את חייהם של הנוסעים.

"הנפגע הזה הוא חבר בצוות הרכבת של LNER שהיה על הרכבת באותו זמן וניסה לעצור את התוקף", מסרה המשטרה.

"הבלשים בחנו את מצלמות האבטחה מהרכבת וברור שמעשיו היו הרואיים וללא ספק הצילו את חייהם של אנשים רבים." לדברי דובר המשטרה "האומץ שהפגין היה יוצא דופן לחלוטין" לאחר שהעמיד את עצמו "בסכנה. יש אנשים שחיים היום שלא היו... אלמלא מעשיו", הוא הוסיף.