כיכר השבת
כתב אישום הוגש היום

הבריטים עדיין בהלם: זה "דוקר הרכבת" שנמצא במעצר | גיבור האירוע במצב קריטי

הבריטים עדיין בהלם מהפיגוע שהתרחש בלילה שבין שבת לראשון, בעוד המשטרה עצרה שני חשודים ושחררה אחד | המשטרה אומרת כי התוקף הוא האדם שנותר במעצר וכי מניעיו לא היו טרור | בבריטניה הכתירו את אחד מעשרת הפצועים, עובד הרכבת - כגיבור, אלו הפרטים שמתבררים ככל שחולפים הימים (בעולם)  

1תגובות

מאז מוצאי שבת, עצרה המשטרה הבריטית שני בני אדם בחשד למעורבות ב הרכבת, בו נפצעו כזכור עשרה בני אדם, בהם תשעה שמצבם הוגדר אנוש.

חמישה מהם עדיין מטופלים בבית החולים במצב קשה, כולל עובד הרכבת שלחם במחבל והציל חיי רבים.

מבית החולים נמסר כי גיבור הרכבת במצב קריטי אך יציב, וסכנה עדיין נשקפת לחייו.

למרות הערכות ראשוניות, המשטרה קבעה כי אין אינדיקציה לכך שמדובר באירוע טרור, והודיעה על שחרורו של אחד משני העצורים שהתברר כי אינו קשור לאירוע.

מנגד, החשוד השני, אנתוני וויליאמס, בן 32, מפיטרבורו הואשם היום (שני) ב-10 סעיפי ניסיון רצח. החשוד, כך לפי ההודעה, הוא "אזרח בריטי שחור", שעלה לרכבת בתחנה בשבת בתחנת פיטרבורו. ברשתות החברתיות דווח כי התוקף הוא מוסלמי.

המשטרה מסרה כי השוטרים החמושים שהגיעו לזירה לא עשו שימוש בנשק, לבד מאקדח טייזר בו נטרלו הכוחות "אדם אחד שהחזיק סכין".

המשטרה שיבחה את פעולתו של עובד הרכבת ואמרה כי הוא הציל את חייהם של הנוסעים.

"הנפגע הזה הוא חבר בצוות הרכבת של LNER שהיה על הרכבת באותו זמן וניסה לעצור את התוקף", מסרה המשטרה.

"הבלשים בחנו את מצלמות האבטחה מהרכבת וברור שמעשיו היו הרואיים וללא ספק הצילו את חייהם של אנשים רבים." לדברי דובר המשטרה "האומץ שהפגין היה יוצא דופן לחלוטין" לאחר שהעמיד את עצמו "בסכנה. יש אנשים שחיים היום שלא היו... אלמלא מעשיו", הוא הוסיף.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה בגלל הכיבוש ... בכלל עזה ...בגלל מוחמד...
גאון גדול

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר