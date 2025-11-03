המרכז הנשיאותי על שם אובמה (OPC), שנועד לשמש כמוזיאון, ספרייה ומרחב התכנסות ברמה עולמית, מתקדם בבנייתו בדרום שיקגו, והפתיחה הגדולה מתוכננת לשנת 2026. המגדל המרכזי של המוזיאון, ויתנשא לגובה של 225 רגל.

המבנה נבנה מגרניט משופע, והעובדים ממשיכים להתקין אבן בחלקו החיצוני. בניית המרכז, הממוקם בשטח של 19 דונם בפארק ציבורי, ממומנת באופן פרטי וצפויה לעלות כ-850 מיליון דולר.

בתוך המגדל, עבודות הבטון הגיעו לקומה הציבורית הגבוהה ביותר, שם יוקם "חדר השמיים", ויוצג שחזור של המשרד הסגלגל. הקרן הנשיאותית של אובמה מזמינה את הציבור לסייע בבנייתו, מתוך מטרה להפוך תקווה לפעולה.

לצד המגדל ההיסטורי, הקמפוס יכלול את בניין הפורום, סניף חדש של הספרייה הציבורית של שיקגו, שיכלול גן ירקות ללימוד בישול, ואת "מגרש הבית", מתחם רב-תכליתי בגודל 45,000 רגל מרובע עם אולם התעמלות וסטודיו לבריאות.

אולם, הפרויקט מעורר דאגה חריפה בקרב התושבים הוותיקים, אשר חוששים כי פיתוח רחב היקף זה יוביל לעליית שכר הדירה.

אובמה עצמו הכיר בפוטנציאל "לערכי רכוש גבוהים יותר והצרות הקלאסיות של ג'נטריפיקציה", אך הביע ביטחון כי היתרונות הכלכליים יגברו על השיבושים.

בנוסף, המרכז מנוהל על ידי קרן אובמה ולא על ידי רשות הארכיון הלאומי, וכן הוחלט שלא לאחסן בו ארכיוני נייר אלא להעבירם לדיגיטציה, מה שמציב שאלות לגבי יכולתו לספק תיאור ניטרלי של מורשתו.