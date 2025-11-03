מגדל אבן עתיק בן מאות שנים התמוטט חלקית היום (שני) במרכז רומא, לא רחוק מהקולוסיאום, ופצע כמה עובדים שעסקו בשיפוצו.

אחד מהם הועבר לבית חולים במצב קשה, ואחר נלכד תחת ההריסות בזמן שכוחות חילוץ מנסים להגיע אליו. דובר שירותי הכבאות האיטלקיים, לוקה קארי, הסביר כי פעולות החילוץ מתנהלות בזהירות רבה בשל "חשש אמיתי לקריסות נוספות בכל רגע".

המגדל, טורה די קונטי, מתנשא לגובה של 29 מטרים ונחשב לאחד המבנים הבולטים בסביבת הקולוסיאום. על פי תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, המבנה ספג שתי קריסות נפרדות, שבכל אחת מהן פרצו ענני אבק מתוך החלונות ונשמעו קולות חורקים של קירות מתמוטטים. הקריסה השנייה התרחשה דווקא בזמן שכוחות הכיבוי פעלו על גבי סולמות אוויריים כדי לייצב את הקומות העליונות.

נשיא מחוז לאציו, פרנצ'סקו רוקקה, מסר כי מצבו של הפועל המאושפז מוגדר יציב, בעוד שני עובדים נוספים שנפצעו קל סירבו להתפנות לבית חולים.

האזור שבו ניצב המגדל נסגר כולו לתנועת הולכי רגל בשל עבודות השיפוץ, שהן חלק מפרויקט שימור שנועד להסתיים רק בשנה הבאה. לפי עיריית רומא, המבנה ההיסטורי לא שימש עוד את הציבור מאז 2006, אז פונה ממשרדי העירייה ששכנו בו.

טורה די קונטי נבנה בראשית המאה ה-13 על ידי האפיפיור אינוקנטיוס השלישי כמעון משפחתי והיה אז אחד הגבוהים בעיר. רעידות אדמה במאות ה-14 וה-17 גרמו לו נזק כבד והוא קוצר למחצית מגובהו המקורי. עתה, גם מאות שנים לאחר מכן, שוב מצא עצמו המגדל האגדי מתמוטט מול עיניהם של תושבי הבירה האיטלקית.