המודיעין הבריטי פרסם היום (שלישי) נתונים קשים במיוחד על היקף האבדות הרוסיות במלחמה נגד אוקראינה – נתון שמוגדר גם בקרב גורמי ביטחון במערב כ"בלתי נתפסים".

לפי ההערכה המודיעינית, מאז תחילת הפלישה הרוסית בפברואר 2022 נהרגו או נפצעו לא פחות מ-1,140,000 חיילים רוסים. רק בשנת 2025 לבדה נספרו כבר כ-353 אלף אבדות – ממוצע שממשיך לטפס מדי חודש.

בדוח צוין כי באוקטובר עמד קצב הנפגעים הרוסי על כ-1,008 ליום (!) – עלייה ביחס לספטמבר, שבו דווח על 950 ליום, וזוהי כבר העלייה השנייה ברציפות. אף שהנתונים מצביעים על קצב אבדות מעט נמוך יותר לעומת השנה שעברה, ההיקף הכולל מציב את הצבא הרוסי בפני אחת מתקופות השחיקה הקשות בתולדותיו.

הקרבות העיקריים מתמקדים באזור העיר פוקראבסק שבמחוז דונבאס, מרכז לוגיסטי חשוב לאוקראינים. לפי המודיעין הבריטי, הצבא הרוסי ממשיך בניסיונות עיקשים לכתר את העיר, אך סופג שם אבדות כבדות.

הכוחות הרוסים מתקדמים בהדרגה מהפרברים הדרומיים אל עבר מרכז העיר, תוך כדי לחימה עיקשת, אך אנליסטים אומרים כי החדירה לעיר הינה הישג משמעותי מאוד כשלעצמו.

במקביל מפעילה מוסקבה לחץ על היישובים הסמוכים רודינסקה בצפון ומירנוהרד במזרח, בעוד הכוחות האוקראיניים מנסים לבלום ולבצע מתקפות נגד מוגבלות באזור דובורפיליה, כ-25 קילומטר צפונית לפוקראבסק.

למרות הדיווחים על הישגים טקטיים מוגבלים של רוסיה, ההערכה בלונדון היא שמדובר בניצחונות במחיר דמים עצום. המספר הכולל של 1.14 מיליון הרוגים ופצועים מאז הפלישה, אומרים במודיעין הבריטי, ממחיש את עומק השחיקה ואת המחיר האדיר שמשלם הצבא הרוסי במלחמה שנראית רחוקה מסיום.