לאחרונה נחשף בבית המכירות הפומביות סותבי'ס (Sotheby’s) "גביע השמחה" גביע הקידוש העתיק ביותר הידוע ששרד עד ימינו. גביע כסף יוצא דופן זה, המתוארך למאות ה-11 או ה-12, הוא חפץ הטקס היהודי הקדום ביותר הידוע מתקופת ימי הביניים.

הגביע נחשב לממצא נדיר ביותר. הוא היחיד הידוע ששרד מתקופה קדומה זו, ומכלל פחות מ-25 חפצי יודאיקה מימי הביניים שידועים, הוא הקדום ביותר. הישרדותו לאורך למעלה מאלף שנים נחשבת מדהימה.

מקורו המשוער של "גביע השמחה" הוא בח'וראסאן (Khorasan), אזור היסטורי הכולל את צפון מזרח איראן ואפגניסטן, שהיה חלק מנתיב המסחר האגדי – דרך המשי. הגביע מהווה עדות נפלאה ופיזית לקהילה יהודית משגשגת באסיה המרכזית, קהילה שאנשים לא בהכרח מקשרים אותה עם אפגניסטן כיום.

הגביע, שהוכן בטכניקה של ריקוע מתוך יריעת כסף אחת (ולא יציקה), מייצג את עבודת הכסף המשובחת ביותר של ח'וראסאן. הוא מקושט ומכיל שיבוצים צהובים הבולטים על רקע הכסף.

הפרט המרגש ביותר בגביע הוא הכתובות הנדירות החרותות בו – הן בערבית והן בעברית. עובדה זו מעידה על המורשת התרבותית והאמנותית המוסלמית והיהודית השזורה זו בזו בתקופת ימי הביניים. יש המכנים את הגביע "גביע השמחה" גם משום שהוא עד לתקופה של שיתוף פעולה וקירבה בין קהילות.

במרכז הגביע מופיע בבירור שמו של הבעלים הקדום: "שמחה בן סלמאן", ובנימה אישית נוספת, ברכה: "שמחה, יחיה לנצח". סביב שפת הגביע ובחלק המרכזי מופיעות כתובות בערבית, המאחלות לבעלים ברכות כלליות של בריאות טובה, עושר, הצלחה, וכבוד, וכן "מזל טוב, וברכה, ושמחה ושמחה, ואושר... אריכות ימים לבעליו".

השימוש הכפול במילה "שמחה" בערבית ("סורור") נתפס על ידי מומחים כהדהוד לשמו העברי של הבעלים, שמחה.

במהלך אלף שנים ויותר, הגביע שימש בדיוק לאותה מטרה דתית ותרבותית שאנו מכירים כיום. הוא הגביע שבו השתמשו לקידוש בשבת וחגי ישראל.

הגביע, יוצג בלונדון בחודש אפריל וצפוי להימכר במכירה פומבית בניו יורק באוקטובר בסכום המוערך בכ-2.4 עד 4 מיליון ליש"ט.