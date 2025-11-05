ממדאני יוצא להצביע, אמש ( מתוך חשבון ה-X של זוהראן ממדאני )

בבחירות הסוערות ביותר שידעה ניו יורק בעשורים האחרונים, נבחר הלילה (רביעי) זוהראן קוואמה ממדאני לראשות העיר.

ממדאני, בן 34, גבר על יריבו המרכזי אנדרו קואומו, מושל ניו יורק לשעבר, ועל קרטיס סליווה, מייסד ארגון Guardian Angels, והפך לראש העיר המוסלמי הראשון בתולדות העיר, כמו גם לצעיר ביותר שנבחר לתפקיד. מי אתה, זוהראן ממדאני? זוהראן ממדאני נולד ב-18 באוקטובר1991 בקמפלה, בירת אוגנדה, להורים מוסלמים ממוצא הודי. בגיל חמש עברה משפחתו לקייפטאון, דרום אפריקה, ובגיל שבע היגרו לניו יורק. הוא גדל בשכונת אסטוריה שבקווינס, ולמד בתיכון המדעי של ברונקס. בהמשך השלים תואר ראשון בלימודי אפריקה במכללת באודוין שבמדינת מיין. חשש כבד בניו יורק: טראמפ מפרסם מסר חריף במיוחד ליהודי העיר ישראל גראדווהל | 04.11.25 הפרסומת של קוקה קולה שגרמה לצרכנים לאיים: "נעבור לפפסי" אבישי לוי | 05.11.25 כבר בתקופת לימודיו בקולג' החל ממדאני לפעול פוליטית, והיה ממקימי תא "סטודנטים למען צדק בפלסטין". לאחר סיום לימודיו, עבד כיועץ למניעת עיקולים בתחום הדיור, והיה פעיל חברתי בשכונות מוחלשות. בשנת 2021 נבחר כחבר האספה המחוקקת של מדינת ניו יורק, שם פעל לקידום מדיניות סוציאליסטית. ממדאני נשוי לראמה דוואג'י, בתו של איש עסקים טנזני, והשניים נישאו בפברואר 2025. הקמפיין של ממדאני התבסס על נוכחות חזקה ברשתות החברתיות, במיוחד טיקטוק ואינסטגרם, שם הצליח לגייס תמיכה רחבה בקרב צעירים פרוגרסיביים. הוא הציג מצע סוציאליסטי הכולל הקפאת מחירי שכירות, תחבורה ציבורית בחינם, חנויות מכולת ממשלתיות ושכר מינימום של 30 דולר לשעה. ממדאני וישראל ממדאני עורר סערה ציבורית כאשר הביע תמיכה בתנועת BDS, סירב להכיר בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית, ואף סירב לגנות קריאות להפצת אינתיפאדה עולמית. עמדותיו עוררו דאגה עמוקה בקרב הקהילה היהודית בעיר, שחששה מהשלכות בחירתו על יחסי ישראל-ארה"ב ועל ביטחונם של יהודים בניו יורק.

( צילום: זוהראן ממדאני, X )

הוא אף הצהיר בעבר כי הוא חבר פעיל בארגוני שמאל דוגמת ה-DSA וכי הוא ראה בהזדהות של הארגון עם BDS כגורם שהביא אותו להצטרף ולהתחייב למאבק הזה כעניין עקרוני.

באוקטובר 2023, ימים לאחר טבח שמחת תורה, ממדאני נעצר, יחד עם מפגינים אחרים בעת שהשתתף במחאה מול בית הסנטור צ'אק שומר שבה נדרשו קריאות כגון "stop the genocide".

עוד מראש העיר ניו יורק הנבחר, זוהראן ממדאני: "כשהמגף של משטרת ניו יורק על צווארך, תזכור שזו השתרכות ישירה של צה"ל".

"מיום זה והלאה, נעמוד בסולידריות עם הפלסטינים ונדרוש חשבון מכל אדם שיש לו כוח בעיר הזאת, במדינה הזאת, בארץ הזאת, על נאמנותם הבלתי־מובנת למדינת ישראל".

זוהראן ממדאני גם התחייב להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו במידה ויגיע לעצרת האו"ם בניו יורק.

נתניהו באו"ם ( צילום: אמיר לוי, פלאש 90 )

המועמד המוסלמי - כיום ראש העיר הנבחר, גם עורר סערה לאחר שהצטלם כשהוא מחויך וידו שלובה בידו של האימאם סיראג' ווחאג' – דמות מוסלמית מוכרת ששמה נקשר בעבר לטרור ולקריאות לג'יהאד נגד ניו יורק.

ממדאני הואשם בחברות או בקשר לארגונים שקוראים להשמיד לא רק את ישראל - אלא גם את ארה"ב עצמה.

ממדאני חיבר שיר ראפ שבו הביע את אהבתו כלפי חמשת אנשי "Holy Land" שהורשעו במתן מימון ישיר לחמאס ותמיכה בארגון הטרור. קטעי השיר משמשים היום כראיה ליחסו של ממדאני כלפי פעילים שהורשעו בתמיכה בארגוני טרור.

המועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני ( שאטרסטוק )

לאחר אירועי השבעה באוקטובר סירב ממדאני לגנות את חמאס וקרא "לכל הצדדים להניח את נשקם".

הנשיא טראמפ תקף את ממדאני בחריפות במהלך הקמפיין, ואף איים כי יפסיק את הזרמת הכספים הפדרליים לעיר אם ייבחר. "אם יש לך קומוניסט שמנהל את ניו יורק, יהיה קשה עבורי לתת לה כסף", אמר בריאיון לרשת CBS.

ממדאני, מצדו, הבטיח להיאבק במדיניות הפדרלית ולשמור על עצמאות העיר. "מילה של הנשיא אינה חוק", אמר בעצרת בחירות באוקטובר.

קרטיס סליווה ( צילום: שאטרסטוק )

בלילה שעבר, באורח נדיר במיוחד, קרא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להצביע למועמד העצמאי - לשעבר דמוקרטי - אנדרו קואמו - נגד המועמד הרפובליקני קרטיס סליבה.

אמש, בשעות אחר הצהריים, קרא נשיא ארה"ב ליהודי ניו יורק להצביע עבור קואמו, ואף הוסיף כי יהודי שיצביע עבור ממדאני - הוא טיפש. "כל יהודי שמצביע לזוהראן ממדאני – שונא יהודים מוצהר ומוכח – הוא אדם טיפש!!!"

כל זה כאמור לא הועיל, ולפי ההערכות, עשרות אלפי יהודים מניו יורק הצביעו עבור המועמד האנטישמי.

גם חלקים מסאטמר, בראשות ר' משה אינדיג, הודיעו על תמיכה במועמד זוהראן ממדאני.

( צילום: זוהראן ממדאני, X )

בניו יורק זועמים על המועמד חסר הסיכויים קרטיס סליבה שהודיע על המשך התמודדותו חסרת הסיכויים, מה שהביא בעקיפין לניצחונו של ממדאני.

כעת, לאחר שממדאני נבחר כדין, חברי קונגרס רפובליקנים מתכננים לבחון דרכים לשלול את אזרחותו של ממדאני, באמצעות הוכחה כי שיקר בטופסי ההגירה שהגיש, מהלך שסיכוייו להצליח, ככל הנראה קלושים.