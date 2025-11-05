כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', זוהראן ממדאני נבחר הלילה (רביעי) לראש עיריית ניו יורק, ובכך רשם היסטוריה כפוליטיקאי הראשון ממוצא מוסלמי והראשון שנולד באפריקה שיעמוד בראש העיר הגדולה בארצות הברית.

לפי נתונים שפורסמו לאחר ספירת מרבית הקלפיות, ממדאני גרף כ-50.4% מהקולות, בעוד יריבו העצמאי אנדרו קואומו קיבל כ-42%, והרפובליקני קרטיס סלווה נותר הרחק מאחור עם כ-7%. מרווח הניצחון, שעמד על כשמונה נקודות אחוז, היה רחב מהצפוי – במיוחד לאחר סקרים שצפו מרוץ צמוד יותר בימים האחרונים.

המשמעות מאחורי המספרים, היא שגם אם סליווה הרפובליקני היה מוותר על מועמדותו לטובת קואומו, המהלך לא היה מונע את נצחונו של ממדאני, מה גם שלא ברור כלל שכלל מצביעיו של סליווה היו בוחרים לעבור לקואמו.

נאום הניצחון של ממדאני, שנישא מול קהל תומכים נלהב באסטוריה שבקווינס, כלל מתקפה חריפה על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. "דונלד טראמפ, אני יודע שאתה צופה – ויש לי ארבע מילים בשבילך: תגביר את הווליום", הכריז ממדאני וזכה לתשואות רמות. הוא האשים את טראמפ בכך ש"ייבא פוליטיקה של אליטות ואוליגרכיה לתוך לבה של אמריקה", והציג את בחירתו כהבעת התנגדות רחבה למה שכינה "האוטוריטריות של וושינגטון". לדבריו, "העיר הזאת דחתה את הפחד, דחתה את השנאה, ודחתה את הפוליטיקה של פילוג. ניו יורק בחרה בתקווה".

ממדאני, בן 34, נולד בקמפלה שבאוגנדה להורים מוסלמים ממוצא הודי, ועלה עם משפחתו בילדותו לניו יורק. הוא גדל באסטוריה, שם גם החל את דרכו הפוליטית כנציג המפלגה הדמוקרטית באסיפה המדינתית. הקמפיין שלו התמקד בסוגיות חברתיות, בשירותי בריאות, בדיור ציבורי ובהגנה על מהגרים וקהילות מוחלשות. הוא בנה תנועה רחבה של צעירים, מהגרים ופעילי שמאל, שנשאו את המסר "עיר לכולנו – לא רק לעשירים".

הבחירות בעיר ניו יורק נחשבו למבחן פוליטי גם במישור הארצי. הנשיא טראמפ, שנכנס בעצמו למערכת הבחירות המקומית וקרא להצביע לקואומו העצמאי במקום למועמד הרפובליקני סלווה, ספג ביקורת מצד בכירים במפלגתו. ממדאני ניצל את המחלוקת הזו לטובתו והציג את עצמו כאלטרנטיבה אמיתית לשני הצדדים. כלי תקשורת בארצות הברית הגדירו את התוצאה כ"מכה סמלית" לטראמפ, ואות למגמה של התעוררות שמאלית בערים הגדולות.

לפי נתוני ועדת הבחירות, שיעור ההצבעה היה מהגבוהים שנרשמו בעיר בעשורים האחרונים, עם השתתפות רחבה במיוחד בקרב צעירים ובוחרים בני דור ה-Z שמזוהים יותר עם השמאל.