עיתונאי הרשת הצרפתית CNEWS פסקל פרו, פרסם טור מצולם נוקב במיוחד בעקבות בחירתו של זוהראן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק.

"הבחירה של זוהראן ממדאני איננה הפתעה," פתח העיתונאי בשידור חי בתוכנית הבוקר. "היא מהווה הכתרה של מועמד סוציאליסט הנתמך בידי המפלגה הדמוקרטית, ובמיוחד על ידי ברק אובמה. הוא מציג את עצמו כך בגלוי."

העיתונאי הביע דאגה עמוקה מהקו שמייצג ממדאני, אותו הגדיר כ"תומך בחרם נגד המדינה היהודית היחידה על פני כדור הארץ – ישראל". לדבריו, "הוא טוען שנכנס לפוליטיקה דרך ‘המאבק הפלסטיני’. הוא גינה את אירועי אוקטובר רק מן השפה ולחוץ, אך במקביל האשים את ישראל באפרטהייד ובג'נוסייד."

בקטע שהפך לויראלי, הוסיף העיתונאי: "מדובר באדם שהשווה בין מחבלים פלסטינים לבין מורדי גטו ורשה".

בהמשך טען כי הצלחתו של ממדאני לא נבעה רק מהצבעה מגזרית: "אין ספק שבניו יורק קיים קול קהילתי ברור, אך זה לא הכול. רבים מהצעירים המשכילים – אפילו צעירים יהודים – הצביעו עבורו. הבובואים של ניו יורק דומים להפליא לבובואים של פריז."

הוא ניסה לנתח את התופעה מבחינה חברתית: "זו שכבה של צעירים בני 20 עד 35, בוגרי אוניברסיטאות, שלא השיגו את החיים שעליהם חלמו. הם מתמודדים עם שכר נמוך, דירות קטנות ותחושת מחנק. הם מרירים, מתוסכלים, ורוצים להפוך את הסדר הקיים."

לדבריו, אותם צעירים מוצאים את עצמם בעיקר במקצועות כמו הוראה, תקשורת, אמנות, ספרות ומשפטים – תחומים שהפכו, כהגדרתו, ל"מוקדי אכזבה כלכלית באמריקה ובאירופה כאחד".

"הם רוצים צדק, אבל צדק שמבוסס על קנאה," אמר. "כשאין להם איך להתקדם, הם רוצים שגם האחרים לא יצליחו. הם סולדים מהעשירים, מהבונוסים, מהכסף הגדול – ובמקום לבנות, הם רוצים לשבור."

העיתונאי סיים באזהרה קודרת: "מה שאנחנו רואים עכשיו בניו יורק הוא סימפטום לתנועה חברתית עמוקה, שמונעת על ידי טינה ורוגז. זו תנועה שעלולה להוביל לעימותים קשים מאוד מחר. דור צעיר, משכיל אך מרושש, שמוכן ללכת רחוק – אפילו עד אלימות – כדי לשנות את החברה."