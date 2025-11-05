הפתיחה המרגשת של בית הכנסת ימבול בטורקיה ( צילום: מסך )

בית הכנסת ההיסטורי ימבול, השוכן בשכונת בלאט באיסטנבול, נפתח מחדש לתפילה לאחר שנתיים של עבודות שיקום מקיפות. הפתיחה המחודשת מציגה לציבור תערוכה קבועה חדשה ומרתקת בשם "חדרים נשכחים", שנחנכה ב-16 ביולי 2025. תערוכה זו מציגה חפצים יקרי ערך וחומרים נוספים שהתגלו באקראי בחדר אחסון נסתר במהלך תהליך השיפוץ.

בית הכנסת ימבול הוא אחד מארבעת בתי הכנסת העתיקים שנותרו בבלאט, רובע אשר היה בעבר מאוכלס בצפיפות על ידי יהודים. למתחם חשיבות היסטורית עמוקה: חצר בית הכנסת מכילה אלמנטים המתוארכים לתקופה הביזנטית, והמרכיבים המבניים שמסביב לאולם התפילה משקפים תקופות טרום-עות'מאניות. תיעודים וכתובות מצביעים על כך שהבניין המרכזי נבנה מחדש במאות ה-17 או ה-18 בעקבות אסון שריפה, והוא עבר תיקונים גדולים נוספים בשנים 1709, 1865, ו-1895.

מה שהפך את פרויקט השיקום האחרון (2025) לייחודי במיוחד הוא התגלית המדהימה של חדר האחסון בקומה העליונה. חדר זה נשאר סגור וללא מגע במשך עשרות שנים. התגלית נחשבת בעלת ערך תרבותי והיסטורי משמעותי, מכיוון שהחפצים שקיימו "בדממה במשך דורות" מציעים כעת "חלון נדיר ונוקב לעומק, לחוסן ולרוח הייחודית של החיים היהודיים בבלאט". ניסיה אישמן אלובי, שאצרה את התערוכה, ציינה כי "בית כנסת הוא לא רק מקום פולחן; הוא גם שומר הזיכרון הקולקטיבי".

עבודות השיקום האחרונות נמשכו שנתיים והחלו עקב הצורך הדחוף לטפל בחששות מבניים ובטיחותיים, בפרט גג שהיה "על סף קריסה" וחיווט חשמלי פגום. במהלך הפרויקט, שוקמו ושומרו בקפידה יצירות אמנות מקוריות, אלמנטים דקורטיביים וציורי קיר, כולל ציור פנורמי של העיר מגג ימבול. הודות לעבודת המעצבת אנה פרסקו, בית הכנסת שב לקבל את צבעיו המקוריים ואת הדרו.

ממצאי חדר האחסון התגלו והפכו לתערוכה בשם "חדרים נשכחים", המוצגת בשני חדרים במתחם. האוסף כולל מגוון רחב של פריטי יודאיקה: טקסטילים דתיים, חפצי כסף כגון רימונים, כתרים ומגיני תורה, וכן מאות ספרים ומסמכים קופסאות בשמים, מנורות חנוכה, מגילות אסתר ולוחות שיוויתי.