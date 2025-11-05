כעשרה רוכבי אופניים נפגעו הבוקר (רביעי) בפיגוע דריסה שהתרחש באי נופש בצרפת, כאשר רכב פגע בעוצמה במספר רוכבים.

האירוע התרחש באי אולרון שבצפון מערב צרפת, כאשר גבר כבן 30 פגע בכוונה ברוכבי אופניים ובהולכי רגל לאורך הכביש, וגרם לפציעתם של עשרה בני אדם. כמה מהפצועים היו במצב קשה, אך לפי דיווחי ראשי הערים, חייהם אינם בסכנה.

חלק מהנפגעים הועברו במסוקים לבתי חולים בפואטייה. הגילאים נעים בין 22 ל-69, ולא היו ילדים בין הפצועים.

האירוע התרחש בין כפרי דולוס לסן-פייר-ד'אולרון. לאחר שפגע במספר אנשים, יצא הנהג מהרכב וניסה להצית אותו.

ראש עיריית סן-פייר-ד'אולרון, כריסטוף סואר, ציין כי מדובר במעשה שבוצע בכוונה ברורה לפגוע בכל אדם שניתן. ראש עיריית דולוס, טיבו ברצ'קוף, הוסיף כי התושבים היו "המומים ומזועזעים".

השוטרים שהגיעו לזירה נאבקו להשתלט על החשוד והשתמשו בטייזר כדי לעצור אותו. במהלך המעצר, צעק הגבר "אללה אכבר", למרות זאת הרשויות טרם אישרו כי מדובר בפיגוע טרור.

החקירה מונחת בידיו של הפרקליט של לה רושל, כאשר הפרקליטות הלאומית למאבק בטרור נמצאת במעקב אחר המקרה.

שר הפנים, לורן נונייז, הודיע כי יוצא מיידית לאי לבדיקת המצב, והנשיא עמנואל מקרון, שנמצא בטיסתו לברזיל, עוקב אחר האירוע ומקיים שיחות עם שר הפנים.

החשוד, יליד 1990 ואזרח צרפתי, מוכר לרשויות בגין עבירות פליליות קודמות, בעיקר גנבות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. לפי ראשי העיר, החשוד מתגורר באי, ויש לו משפחה בסן-פייר-ד'אולרון.

לפי דיווחי ראש העיר, הנהג החל את מסעו בכפר לה קוטינייר, עבר לדולוס וחזר לסן-פייר, שם נעצר.