כישלון מוחץ ל-BDS: הסחר בין ישראל לבריטניה בשיא של כל הזמנים

למרות מאמצים מרוכזים של תנועת החרם, מנועים והטלת סנקציות (BDS) לפגוע בקשרי המסחר עם ישראל, הקשר העסקי בין בריטניה לישראל ממשיך לפרוח ולהתחזק| אלו הנתונים שפורסמו על ידי ממשלת בריטניה, באמצעות משרד הסחר והעסקים (חדשות בעולם)   

למרות קמפיינים ממושכים של תנועת החרם (BDS) נגד ישראל, הנתונים הרשמיים מראים מציאות הפוכה:

הסחר בין בריטניה לישראל ממשיך לשבור שיאים. על פי נתוני ממשלת בריטניה, היקף הסחר הכולל בין שתי המדינות, הגיע ל-7.3 מיליארד ליש"ט בארבעת הרבעונים שהסתיימו בתחילת 2023, עלייה של כמעט 30% לעומת השנה הקודמת. נתונים מעודכנים לשנת 2025 מצביעים על המשך מגמת הצמיחה, עם סחר כולל של 6.2 מיליארד ליש"ט עד סוף הרבעון השני – עלייה של 3.7% נוספים. הנתונים פורסמו על ידי ממשלת בריטניה, באמצעות משרד הסחר והעסקים

ישראל נחשבת כיום לשוק הייצוא השלישי בגודלו של בריטניה באזור, והיא מושכת עניין רב מצד חברות בריטיות בתחומי הטכנולוגיה, החדשנות, הבריאות והביטחון. שתי המדינות פועלות על פי "מפת דרכים ליחסים בילטרליים עד 2030", שמטרתה להעמיק את שיתופי הפעולה הכלכליים והמדעיים.

המדיניות הבריטית מתבטאת בקידום הצעת החוק למניעת פעילות כלכלית של גופים ציבוריים בענייני חוץ , שנועדה לאסור על רשויות מקומיות וארגונים ציבוריים לנקוט צעדי BDS. החוק קובע כי קביעת מדיניות חוץ והכרה טריטוריאלית היא בסמכות הממשלה בלבד, ולא של גופים ציבוריים.

בתוך כך, תנועת BDS ממשיכה לנסות ולפגוע בקשרים הכלכליים באמצעות לחץ על חברות, קרנות פנסיה ואוניברסיטאות. בין השאר נרשמו החלטות של מועצות מקומיות באנגליה, סקוטלנד וויילס להימנע מייבוא מוצרים מההתנחלויות, ומקרים של משיכת השקעות בעקבות קמפיינים של התנועה.

אף על פי כן, נתוני הסחר מעידים כי השפעת החרם מזערית, והקשרים הכלכליים רק מתהדקים.

ראסל לאנגר, מנהל יחסי הציבור במועצת המנהיגות היהודית, אמר בתגובה לנתונים: "המספרים הללו מוכיחים שאותם גורמים המשתמשים בסכסוך בעזה כדי לזרוע פילוג בבריטניה, נכשלו". גם מייקל רובין, מנהל ארגון LFI, הוסיף כי "האג'נדה המפלגת וההרסנית של תנועת BDS פשוט לא עובדת. היחסים בין בריטניה לישראל חזקים מתמיד".

