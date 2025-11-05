מוסלמי, ראפר ומאבטח לשעבר: צרפת חושפת את זהותו של שודד הלובר

התביעה בצרפת חשפה את זהותו של אחד מארבעת החשודים בשוד התכשיטים הנועז שבוצע במוזיאון הלובר בפריז לפני כשבועיים, מקרה שהסעיר את המדינה כולה.

מדובר בעבדולאי נ', בן 45, תושב פרברי הבירה, אדם המוכר היטב לרשויות החוק ובעל רקע פלילי עשיר במיוחד.

לפי דיווחי כלי תקשורת צרפתיים, הוא צבר לאורך השנים לא פחות מ-15 הרשעות בעבירות שונות, בהן החזקת סמים, נהיגה ללא רישיון, סיכון חיי אדם ועבירות רכוש חמורות. שמו נקשר בעבר גם לשוד תכשיטים שבוצע בשנת 2014, ולפי גורמים בפרקליטות, אחד מהחשודים הנוספים בפרשת הלובר הורשע יחד איתו באותו תיק ישן – פרט שהעלה חשד כי מדובר בקשר פלילי מתמשך.

הפרקליטה הראשית של פריז, לור בקואו, מסרה כי במהלך החקירה שמר נ' על שתיקה כמעט מוחלטת, אך "הודה באופן חלקי" במעורבותו בפריצה ללובר.

לדבריה, הגרסאות שסיפק עד כה אינן עקביות, אולם הוא לא הכחיש לחלוטין שהיה מעורב במבצע. בקואו הדגישה כי פרופיל החשודים שנעצרו עד כה "אינו תואם את הדפוסים המוכרים של ארגוני פשע מתוחכמים", וציינה כי ייתכן שמדובר בקבוצה שנשכרה לבצע את השוד עבור "מוח מתכנן" עלום שעמד מאחורי הקלעים.

הערכה זו, שהתפרסמה ברוב כלי התקשורת בצרפת, מזינה גל של השערות סביב זהותו של אותו גורם מסתורי שייתכן שתכנן את המבצע לפרטי פרטיו.

בעיתון "לה פריזיאן" נכתב כי החשוד עבד בעבר במגוון עבודות, בהן תפקידים בחברות UPS ו-Toys R Us, וכן שימש מאבטח במרכז פומפידו לאמנות עכשווית.

שכניו סיפרו עליו כי היה אדם "שקט, אדיב וישר לב", אחד שתמיד נחלץ לעזור לשכנים בבניין. "בחיים לא היינו מאמינים שהוא מסוגל לדבר כזה", אמר אחד מהם לעיתון.

למרות זאת, תיעודים שהתפרסמו ברשתות החברתיות מציגים תמונה אחרת: בסרטונים שהועלו לחשבון בשם "Doudou Cross Bitume", נראה עבדולאי רוכב על קטנוע ימאהה TMax – אותו דגם עוצמתי של מגה-סקוטר ששימש את השודדים להימלט מהמקום לאחר הפריצה.

המשטרה מעריכה כי הקטנוע המדובר שימש כאמצעי בריחה מרכזי במבצע, הודות למהירותו הגבוהה ויכולת התמרון שלו ברחובות הצרים של פריז.

עם זאת, נכון לעכשיו, אף אחד מהתכשיטים שנגנבו לא אותר, והמשטרה ממשיכה בחיפושים נרחבים באזורי סחר יד שנייה ובחצרות עזובות סביב הבירה. על פי גורמים המעורים בפרטים, ייתכן שהשלל – ששוויו מוערך ב-88 מיליוני יורו – כבר הוברח לחו"ל.

לפי סוכנות הידיעות AP, נ' היה אמור לעמוד השבוע לדין בפרשה שונה לחלוטין – עבירות שוליות של שבירת מראה וגרימת נזק לדלת תא מעצר שבו הוחזק בשנת 2019 במסגרת חקירה נפרדת, שממנה יצא בסופו של דבר זכאי.

במקום זאת, הוא מצא את עצמו שוב מאחורי סורג ובריח, אך הפעם כחשוד במעשה שמזכיר סרט פעולה הוליוודי: שוד מהיר, תעוזה יוצאת דופן והיעלמות מושלמת.

למרות המעצר של ארבעת החשודים, המשטרה טרם הצליחה לחשוף את כל פרטי המהלך ואת זהותו של מי שנחשב למוח שמאחוריו. התקשורת המקומית מדווחת על עניין ציבורי עצום, כאשר רבים בצרפת תוהים כיצד הצליחה חבורה בעלת רקע פלילי לא עקבי לפרוץ אל תוך אחד המוזיאונים המאובטחים בעולם- ולהימלט על קטנועים תוך 4 דקות.