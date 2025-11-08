כיכר השבת
באיראן מכחישים

חולייה בשליחות משמרות המהפכה תכננה להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו

משמרות המהפכה של איראן תכננו להתנקש בחייה של שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר - אך תוכנית ההתנקשות נחשפה וסוכלה בידי כוחות הביטחון המקסיקנים | גורם אמריקני אמר כי המזימה תוכננה לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2025 (בעולם)

משטרה במקסיקו (צילום: shutterstock)

משרד החוץ הודיע אמש כי "שירותי הביטחון והאכיפה במקסיקו סיכלו תשתית טרור שפעלה בהכוונת איראן לפגוע בשגרירת ישראל במקסיקו". בתדרוך לעיתונאים בוושינגטון נמסר כי החולייה האיראנית שתכננה להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו, עינת קרנץ נייגר, יצאה משגרירות איראן בוונצואלה.

גורם אמריקני אמר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי המזימה תוכננה לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2025.

שגרירת ישראל במקסיקו, עינת קרנץ נייגר (צילום: משרד החוץ)

הגורם ששוחח עם רויטרס אמר לאחר חשיפת המזימה כי "אין כרגע כל איום. זו רק השורה האחרונה בהיסטוריה ארוכה של ניסיונות איראניים לפגוע בדיפלומטים, עיתונאים, מתנגדים - וכל מי שלא מסכים איתם. זה צריך להדאיג עמוקות כל מדינה שיש בה נוכחות איראנית". הגורם האמריקני סירב לפרט על אופן סיכול התוכנית או לספק פרטים נוספים.

המשרד הודה לשירותי הביטחון במקסיקו, ומסר כי "קהילת הביטחון והמודיעין הישראלית תמשיך לפעול ללא לאות ובשיתוף פעולה מלא עם גופי הביטחון והמודיעין ברחבי העולם לסיכול איומי הטרור מצד איראן ושלוחיה, נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם".

מאוחר יותר בשגרירות איראן במקסיקו הכחישו את תוכנית משמרות המהפכה להתנקש בחייה של השגרירה במדינה עינת קרנץ נייגר. "מדובר בפברוק תקשורתי ושקר גדול - שמטרתם לפגוע ביחסים של איראן ומקסיקו", נמסר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר