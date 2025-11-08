משרד החוץ הודיע אמש כי "שירותי הביטחון והאכיפה במקסיקו סיכלו תשתית טרור שפעלה בהכוונת איראן לפגוע בשגרירת ישראל במקסיקו". בתדרוך לעיתונאים בוושינגטון נמסר כי החולייה האיראנית שתכננה להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו, עינת קרנץ נייגר, יצאה משגרירות איראן בוונצואלה.

גורם אמריקני אמר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי המזימה תוכננה לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2025.

הגורם ששוחח עם רויטרס אמר לאחר חשיפת המזימה כי "אין כרגע כל איום. זו רק השורה האחרונה בהיסטוריה ארוכה של ניסיונות איראניים לפגוע בדיפלומטים, עיתונאים, מתנגדים - וכל מי שלא מסכים איתם. זה צריך להדאיג עמוקות כל מדינה שיש בה נוכחות איראנית". הגורם האמריקני סירב לפרט על אופן סיכול התוכנית או לספק פרטים נוספים.

המשרד הודה לשירותי הביטחון במקסיקו, ומסר כי "קהילת הביטחון והמודיעין הישראלית תמשיך לפעול ללא לאות ובשיתוף פעולה מלא עם גופי הביטחון והמודיעין ברחבי העולם לסיכול איומי הטרור מצד איראן ושלוחיה, נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם".

מאוחר יותר בשגרירות איראן במקסיקו הכחישו את תוכנית משמרות המהפכה להתנקש בחייה של השגרירה במדינה עינת קרנץ נייגר. "מדובר בפברוק תקשורתי ושקר גדול - שמטרתם לפגוע ביחסים של איראן ומקסיקו", נמסר.