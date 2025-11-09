כיכר השבת
הכרה עולמית רשמית

גליל כורש הוכר כמסמך זכויות האדם הראשון בעולם

אונסק"ו מעניקה לראשונה הכרה רשמית למסמך העתיק מבבל, שנכתב ב־539 לפנה"ס, כהצהרה על חופש, צדק וסובלנות | צעד היסטורי בהפצת ערכי זכויות האדם ברחבי העולם (חדשות בעולם)

גליל כורש (צילום: מאת Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net). Modifications by مانفی, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10792872)

גליל כורש, המסמך העתיק מבבל שנכתב באכדית ושימש כמגילת חמר, זכה להכרה רשמית מטעם אונסק"ו ככתב היד הראשון בהיסטוריה המבטא עקרונות של זכויות אדם.

ההכרה ההיסטורית הוענקה במהלך הוועידה הכללית ה-43 של אונסק"ו בסמרקנד, בקונצנזוס ובהסכמה פה אחד של כל המדינות החברות. ההחלטה מתארת את הגליל כ"מסמך יסוד בתולדות הציוויליזציה האנושית".

הגליל נחשף בשנת 1879 במהלך חפירות ארכאולוגיות בעיר בבל העתיקה. מתחת ליסודות מקדש, מצא האשורולוג הבריטי הורמוזד רסאם את הגליל, ממצא קדום במיוחד, שנוצר בסביבות 539–538 לפנה"ס בהוראת כורש הגדול. ומוצג היום לראווה במוזיאון הבריטי בלונדון.

המסמך מהווה הכרזה של כורש לבבלים שזה עתה נכבשו, ומדגיש עקרונות כמו חופש, צדק, סובלנות וכבוד לגיוון תרבותי. גליל כורש נחשב גם לראשון שמבטל עבדות ולמקנה חופש דת ושוויון אתני. זו הפעם הראשונה שמסמך עתיק מ מקבל הכרה גלובלית ישירה כ"כתב זכויות".

יוזמת ההכרה הובלה על ידי איראן, טג'יקיסטן ועיראק, וזכתה לתמיכת מדינות נוספות, ביניהן מצרים, הודו, ניגריה, קולומביה ופולין.

