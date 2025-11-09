העורך הראשי של ה-BBC, טים דייבי, ומנכ"לית מחלקת החדשות של הארגון, ברברה טורנס, הודיעו על התפטרותם. עזיבת הבכירים מגיע בצל פרסום פרטים מתוך תחקיר חריף על מקרים רבים של סיקור מוטה של רשות השידור הבריטית, בין היתר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והמלחמה ברצועת עזה.

בתחקיר, שפורסם ב"טלגרף" הבריטי, צוטט מכתב שכתב יועץ עצמאי ל-BBC: "ההנהלה כשלה שוב ושוב ביישום צעדים לפתרון בעיות בולטות, ובמקרים רבים פשוט סירבה להכיר בכך שקיימת בעיה כלל".

התחקיר מצא כי במשך תקופה ממושכת הוצג סיקור חד־צדדי של המלחמה בעזה ושל יחסי ישראל־ארה"ב. “נמצא כי הרשת השתמשה לעיתים בניסוחים מוטים, סילפה עובדות ומנעה איזון בין דוברים פרו־ישראלים לפרו־פלסטינים,” נכתב.

אלמנט נוסף שהביא לאחרונה לפיצוץ של הפרשה היה החשיפה של עיתון בריטי, כי ה-BBC ביצע עריכה מגמתית ומטעה של נאום של דונלד טראמפ ב-6 נובמבר 2020, וכך גרמו לנאום של הנשיא להישמע כאילו הוא קורא לפעול באלימות כנגד החלפתו לאחר הבחירות, אך בעצם מדובר בשני קטעים שונים מהנאום שצורפו יחד.

למרות התרעות פנימיות חוזרות, הנהלת הערוץ נמנעה מלהכיר בבעיה או לטפל בה — עד לחשיפת הממצאים הפומבית. בעקבות זאת הודיעו העורך הראשי של מחלקת החדשות ומנכ"ל החדשות על התפטרות מיידית.