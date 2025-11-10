המאבק הפוליטי הארוך ביותר בתקופת כהונתו השנייה של דונלד טראמפ מתקרב לסיומו. אחרי ארבעים ימים של שיתוק חלקי בממשל הפדרלי, הסנאט האמריקאי אישר הלילה ברוב דחוק של 60 מול 40 קולות הצעת חוק שמטרתה לפתוח מחדש את מוסדות הממשל ולממן את פעילותם עד סוף ינואר 2026.

המהלך מביא תקווה לסיום המשבר שגרם לעיכובים במתן סיועי מזון, להשבתת פארקים ולכאוס בטיסות.

הצעת החוק, שעברה תחילה בבית הנבחרים ותשונה כעת בסנאט, כוללת גם שלושה חוקי תקציב שנתיים מלאים ותספק תשלום רטרואקטיבי לעובדים הפדרליים, בהם אנשי צבא, סוכני גבול ובקרי טיסה.

לפי ההסכם שהושג עם כמה סנאטורים דמוקרטים מתונים, הרפובליקנים התחייבו לקיים בדצמבר הצבעה נפרדת על הארכת הסובסידיות של חוק ביטוח הבריאות הזול (Obamacare) – סוגיה שהפכה למוקד המרכזי של המחלוקת.

הנשיא טראמפ בירך על התקדמות המגעים. "נראה שאנחנו מתקרבים מאוד לסיום הסגר", אמר לכתבים בבית הלבן, אך הבהיר שלא יוותר על דרישתו להפסיק את הזרמת הסובסידיות לחברות הביטוח. לדבריו, "מדובר ברווח עתק לחברות הביטוח ובאסון לאזרחי ארצות הברית. הכסף צריך לעבור ישירות לאזרחים כדי שיקנו ביטוח בעצמם".

המשבר הנוכחי, הארוך ביותר בתולדות ארה"ב, נולד מהמאבק בין הבית הלבן לדמוקרטים על עתיד חוק הבריאות. הדמוקרטים דרשו להבטיח את המשך הסובסידיות לסובלים מהכנסות נמוכות, בעוד טראמפ דוחף לשנות את מנגנון התמיכה כך שהממשל יעביר את הכסף ישירות לאזרחים במקום לחברות הביטוח. הסובסידיות שהונהגו בתקופת הקורונה צפויות לפוג בסוף השנה, והפסקתן עלולה להביא להכפלת מחירי הפרמיות בשנה הבאה.

הפשרה הנוכחית נרקמה מאחורי הקלעים בידי הסנאטוריות מגי חסן וג’ין שהין ממדינת ניו המפשייר, יחד עם הסנאטור העצמאי אנגוס קינג ממיין.

מנגד, יו"ר הסיעה הדמוקרטית בסנאט, צ'אק שומר, התנגד להסדר, בטענה כי הוא מעניק לרפובליקנים יתרון פוליטי מבלי להבטיח את ביטחון הבריאות של האזרחים. ביקורת חריפה הגיעה גם מהאגף השמאלי במפלגה.

בסביבת טראמפ רואים בהצבעה הישג פוליטי. החוק אוסר על פיטורי עובדים פדרליים עד סוף ינואר, מה שמאפשר לבית הלבן לבלום זמנית את קמפיין הצמצומים של הנשיא, אך גם מבטיח שקט תעשייתי לקראת חג ההודיה, שנמצא מעבר לפינה.

בסנאט מבקשים כעת לקדם את ההצבעה הסופית במהירות. מנהיג הרוב, הסנאטור הרפובליקני ג’ון תון, אמר כי "זה היה לילה טוב. אני מקווה שמחר נצליח להגיע להסכמה רחבה שתאפשר לנו להתקדם במהירות. זה דורש שיתוף פעולה, אבל נראה שיש רצון לכך משני הצדדים".

אם הסנאט יאשר את הגרסה הסופית בימים הקרובים, עליה לעבור שוב בבית הנבחרים ולאחר מכן להגיע לשולחנו של הנשיא לחתימה. רק אז ייפתחו מחדש כל משרדי הממשלה וישולמו המשכורות שהוקפאו זה יותר מחודש.

בינתיים, מאות אלפי עובדי ממשל עדיין יושבים בבית, בעוד שדות התעופה ברחבי המדינה פועלים בתפוסה חלקית עקב מחסור חמור בבקרי טיסה. גם מערך הסיוע התזונתי נפגע, ומיליוני משפחות בעלות הכנסה נמוכה מדווחות על עיכובים בקבלת תלושי המזון.

הימים הקרובים יקבעו אם ההסכמה השברירית אכן תסיים את הסגר הפדרלי הארוך בתולדות ארצות הברית.