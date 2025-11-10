בז'נבה שבשווייץ, במכירה פומבית שנמשכה פחות מתשע דקות וחצי, נמכר בשבוע שעבר שעון פאטק פיליפ נדיר במיוחד תמורת סכום בלתי נתפס של 15.2 מיליון אירו, ובכך הפך לאחד השעונים החשובים ביותר בהיסטוריה, לפי בית המכירות פיליפס.

השעון, דגם Perpetual Calendar מספר 1518 מ-1943, הוא אחד מארבעה בלבד הידועים שנוצרו עם גוף מפלדת אל-חלד, מה שהופך אותו לנדיר יותר מהדגמים הזהובים.

במכירה השתתפו חמישה מציעים, והשעה האחרונה של המכרז נוהלה בשיחת טלפון עם המציע הזוכה. בין הנוכחים היו אספנים, סוחרי שעונים ואומנים בתחום, שחיכו לראות כיצד השעון שנחשב לאייקון אמיתי של עיצוב והנדסת מכניקה יוצא למכירה.

בית המכירות ציין כי לרכישת השעון יש משמעות מיוחדת עבור אספן רציני, שכן מדובר בהזדמנות נדירה "להרגיש שהגיע לשיא האוסף".

השעון 1518, שהושק לראשונה ב-1941, היה הכרונוגרף הראשון בעולם עם לוח שנה נצחי שנוצר בייצור סדרתי. פאטק פיליפ ייצרה כ-280 יחידות, מרביתם בזהב צהוב וכשליש בזהב ורוד. ארבעת היחידות מפלדת אל-חלד נותרו מסתוריות, והשעון שנמכר בג'נבה הוא הראשון שנוצר מבין הארבעה. דגם זה נחשב ל"שעון כמעט מיתי, המשלב חשיבות היסטורית, שליטה עיצובית, חדשנות מכנית ונדירות מוחלטת".

למרות שמחזיקי שיאים קודמים בעולם השעונים כללו את רולקס דאטונה של השחקן פול ניומן (17.8 מיליון דולר ב-2017) ופאטק פיליפ Grandmaster Chime (31 מיליון דולר ב-2019), המכירה האחרונה חיזקה את מעמדו של דגם 1518 כאחד השעונים הנדירים והיוקרתיים ביותר בעולם. בסך הכל, המכירה בת יומיים כללה 207 פריטים והניבה יותר מ-66.8 מיליון פרנקים שווייצריים (71.7 מיליון אירו), השיא הגבוה ביותר אי פעם למכירה פומבית של שעונים, עם 1,886 מציעים מ-72 מדינות.