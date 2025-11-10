ניקולא סרקוזי שוחרר היום (שני) ממאסר לאחר שבית המשפט לערעורים בפריז קיבל את בקשתו לשחרור ממעצר והורה להציבו תחת פיקוח שיפוטי קפדני.

לאחר ההחלטה, כתב בנו, לואי סרקוזי ב-X: "יחי החופש!"

בהחלטה שהוקראה בצהריים ציינו השופטים כי אין עוד הצדקה להמשך המעצר, מאחר שהקריטריונים להחזקה במאסר טרום משפט – כמו שמירה על ראיות, מניעת לחצים על עדים או סכנת בריחה – אינם מתקיימים עוד במידה שמצדיקה שלילת חירות.

יחד עם זאת, בית המשפט אסר עליו לצאת את גבולות צרפת, והורה לו שלא ליצור קשר עם יתר הנאשמים והעדים בפרשת המימון הלובי.

סרקוזי, שנכלא בכלא לה סנטה שבפריז מאז 21 באוקטובר בעקבות הרשעתו בקבלת מימון בלתי חוקי מממשלת קדאפי לקמפיין הבחירות שלו ב־2007, בילה מאחורי הסורגים עשרים יום בלבד.

עם סיום הדיון הודיעו השופטים כי הם "מקבלים את הבקשה ומורים על שחרורו בפיקוח שיפוטי", ולאחר שעות ספורות נראתה מכוניתו יוצאת משערי בית הסוהר.

במהלך הדיון הבוקר, שהתקיים באמצעות וידאו, הופיע סרקוזי לבוש סוודר כהה ומקטורן כחול. הוא נראה חיוור אך מרוכז, הנהן בראשו לעבר דברי השופטים והביע את עמדתו ברוגע. "לא הייתה לי מעולם מחשבה לבקש ממר קדאפי כל מימון שהוא," אמר.

"מעולם לא אודה במשהו שלא עשיתי. לא דמיינתי שאמצא את עצמי בגיל שבעים מאחורי סורג ובריח. זו הייתה תקופה קשה מאוד, קשה עד מאוד." הוא הודה לסוהרים על יחס אנושי שהקל על מה שכינה "סיוט".

הפרקליטות ביקשה עוד במהלך הדיון לשחררו בפיקוח שיפוטי, והסכימה עם עמדת ההגנה שלפיה ניתן למנוע סיכונים גם מחוץ לכותלי הכלא. עורכי דינו של סרקוזי טענו כי ההחלטה על מעצרו נבעה מ"שימוש לא מידתי בהליך חריג" ונועדה להמחיש חומרה ציבורית, לא משפטית.

המשפט בערעור על הרשעתו צפוי להתחיל בחודש מרץ הקרוב. עד אז יישאר הנשיא לשעבר מוגבל בתנועותיו ובקשריו, כשהוא ממתין לשלב הבא בתיק המורכב והנפיץ ביותר שניהל אי פעם נגד ראש מדינה בצרפת.