כיכר השבת
טראמפ משתולל

תיעוד: כך נראית תקיפה אמריקנית ממוקדת נגד סירות סמים | "כולם נהרגו" 

בהוראת הנשיא טראמפ, ביצעו כוחות אמריקאיים שתי תקיפות קינטיות קטלניות נגד שני כלי שיט של ארגוני טרור במזרח האוקיינוס השקט, שנשאו סמים, כחלק ממדיניותה החדשה של ארה"ב | על פי מזכיר המלחמה פיט הגסת’, כל ששת החמושים שעל הספינות נהרגו, ללא נפגעים אמריקאיים, במבצע שנועד "להגן על המולדת" (בעולם) 

תקיפת הסירות (צילום: משרד ההגנה של ארה"ב)

ארה"ב הפציצה אמש סירת סמים נוספת, כחלק ממדיניותו החדשה של , כך דיווח מזכיר המלחמה פיט הגסת'.

לפי ההודעה, בהוראת הנשיא דונלד טראמפ ביצעו כוחות אמריקאיים שתי תקיפות קינטיות קטלניות נגד כלי שיט שהופעלו בידי ארגוני טרור.

לדבריו, שתי הספינות פעלו במזרח האוקיינוס השקט ונשאו על סיפונן סמים. “כלי שיט אלה היו ידועים על ידי המודיעין שלנו כקשורים להברחת סמים בלתי חוקית, נשאו סמים, ושטו לאורך נתיב מעבר ידוע לסחר בסמים במזרח האוקיינוס השקט”, אמר.

הגסת’ ציין כי שתי התקיפות התרחשו במים בינלאומיים. על פי המידע שנמסר, שלושה חמושים היו על כל אחד מכלי השיט. “כל השישה נהרגו. אף כוח אמריקאי לא נפגע”, הדגיש.

בהודעתו הוסיף הגסת’ כי המבצע משקף את מדיניותו של הנשיא טראמפ להילחם בנחישות בארגוני טרור המאיימים על ביטחון ארצות הברית. “תחת הנשיא טראמפ, אנו מגנים על המולדת והורגים את הטרוריסטים של קרטל המדינה שרוצים לפגוע במדינתנו ובאזרחיה”, אמר.

בחודשים האחרונים, החלה ארה"ב בתקיפות ממוקדות נגד סירות סמים המיועד להגיע בין היתר לארה"ב, כחלק ממלחמתו של טראמפ נגד החומרים המסוכנים.

חלק לא מבוטל מפעילותה של ארה"ב התמקדה בסירות היוצאות מוונצואלה, שקבלה על הפרת הטריטוריה שלה על ידי צבא ארה"ב.

צפו בתיעוד שפרסם הצבא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר