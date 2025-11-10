ארה"ב הפציצה אמש סירת סמים נוספת, כחלק ממדיניותו החדשה של הנשיא טראמפ, כך דיווח מזכיר המלחמה פיט הגסת'.

לפי ההודעה, בהוראת הנשיא דונלד טראמפ ביצעו כוחות אמריקאיים שתי תקיפות קינטיות קטלניות נגד כלי שיט שהופעלו בידי ארגוני טרור.

לדבריו, שתי הספינות פעלו במזרח האוקיינוס השקט ונשאו על סיפונן סמים. “כלי שיט אלה היו ידועים על ידי המודיעין שלנו כקשורים להברחת סמים בלתי חוקית, נשאו סמים, ושטו לאורך נתיב מעבר ידוע לסחר בסמים במזרח האוקיינוס השקט”, אמר.

הגסת’ ציין כי שתי התקיפות התרחשו במים בינלאומיים. על פי המידע שנמסר, שלושה חמושים היו על כל אחד מכלי השיט. “כל השישה נהרגו. אף כוח אמריקאי לא נפגע”, הדגיש.

בהודעתו הוסיף הגסת’ כי המבצע משקף את מדיניותו של הנשיא טראמפ להילחם בנחישות בארגוני טרור המאיימים על ביטחון ארצות הברית. “תחת הנשיא טראמפ, אנו מגנים על המולדת והורגים את הטרוריסטים של קרטל המדינה שרוצים לפגוע במדינתנו ובאזרחיה”, אמר.

בחודשים האחרונים, החלה ארה"ב בתקיפות ממוקדות נגד סירות סמים המיועד להגיע בין היתר לארה"ב, כחלק ממלחמתו של טראמפ נגד החומרים המסוכנים.

חלק לא מבוטל מפעילותה של ארה"ב התמקדה בסירות היוצאות מוונצואלה, שקבלה על הפרת הטריטוריה שלה על ידי צבא ארה"ב.

צפו בתיעוד שפרסם הצבא.