ומה אמר על ארדואן?

טראמפ על הפגישה עם שרעא: "הוא בחור קשוח; פועלים שישראל תסתדר עם סוריה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל לפגישתו עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא, ואמר כי הוא "בחור קשוח" | הנשיא הוסיף כי הוא פועל לכך שישראל "תסתדר איתו" | וזה מה שאמר טראמפ על טורקיה (חדשות) 

פגישת הנשיא טראמפ והנשיא הסורי א-שרע (צילום: דוברות הנשיא הסורי)

נשיא ארה"ב התייחס הערב לפגישתו עם נשיא אחמד א-שרעא, ואמר כי הוא "בחור קשוח" וכי הוא "מסתדר איתו".

"אנחנו רוצים לראות סוריה מצליחה", אמר טראמפ. "אני חושב שהוא יכול לעשות זאת. היה לו עבר קשה? לכולנו יש עבר קשה".

טראמפ הוסיף כי הוא "מסתדר עם הנשיא הסורי. יש לי ביטחון שהנשיא הזה יוכל לעשות את העבודה".

הנשיא האמריקני התייחס גם לקשרים הקרובים בין טורקיה לסוריה החדשה. "הוא מסתדר מצוין עם טורקיה, עם ארדואן שהוא מנהיג גדול. סוריה היא חלק חשוב מהמזרח התיכון. אנחנו פועלים שישראל תסתדר עם סוריה, וזה עובד מצוין. חמאס משיב חללים, וזה דבר שהמשפחות רוצות", אמר טראמפ, ככל הנראה ברמז לכך שלטורקיה היה חלק בעסקת החטופים בכלל, ובהשבתו של הדר גולדין בפרט.

כאשר נשאל אם הגיע להסכם עם שרעא אמר טראמפ: "הגעתי להסכם. הוא מנהיג חזק מאוד והוא מגיע ממקום קשה מאוד. הוא בחור קשוח, אני מחבב אותו", אמר טראמפ על "הנשיא החדש של סוריה", כפי שכינה אותו.

הנשיא הוסיף: "יש לנו שלום עכשיו במזרח התיכון כמו שאף אחד מעולם לא האמין שיקרה אי פעם", הנוכחים בחדר מחאו לו כפיים.

