נעים קאסם, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, אמר אחר הצהריים (שלישי) בנאום שנשא בטקס 'יום השהידים' כי הסכם הפסקת האש מ-27 בנובמבר 2024, שכלל נסיגת "האויב" מדרום נהר הליטני והרחבת פריסת הצבא הלבנוני, היה עבור הארגון "מחיר מקובל", וכי הצבא הוא "אחינו ובני ארצנו".

קאסם הדגיש שהמנגנון שהחזיק באחריות במשך 42 שנה העביר את הדרך לשלטון האזרחי, אך הזהיר שהמעורבות האמריקאית-ישראלית בלבנון מנסה לחסל את יכולת ההתנגדות ולשלוט בעתיד המדינה.

קאסם האשים כי ארצות-הברית וישראל מפעילים לחצים כדי למנוע את היכולת מלבנון לשמור על ריבונותה, וכי המטרה היא "להפוך את לבנון לגן אחורי עבור הרחבת ההתנחלויות" בתוך מה שהגדיר כ"ישראל הגדולה".

לדבריו, הממשל הלבנוני התרכז במטרת נטרול הנשק של חיזבאללה, אך זו כבר הפכה ל"סיסמה לבניית יכולות וכספים".

על מעשיה של ישראל אמר קאסם כי היא "הורגת אזרחים בבתיהם, הורסה בתים, גורשת תושבים ומונעת חזרה לשטחים ולחיים בכפרים", והאשים אותה בהפרות חוזרות של ההסכם.

לפי דבריו ישראל ביצעה אלפי הפרות בעוד שבחיזבאללה לא ראו הפרות באזור פעולתם. קאסם קרא לממשלה לבנות "תכנית זמן" לשיקום הריבונות ולדרוש מהכוחות הביטחוניים ליישמה, והתלהם כנגד מי שכינה "משרתים של ישראל" שאינם מגנים על אזרחי מדינתם.

בחלק המאיים של נאומו חזר קאסם על הנרטיב הקיומי: "אין לנו החלפה להסכם ולא תהיה כפרה על העוּל של הכיבוש בהסכם חדש; על 'ישראל' לצאת מלבנון ולהשיב את השבויים", והוסיף כי "אם הדרום ידמם, הדימום יגע בכל לבנון בגלל אמריקה וישראל". הוא הצהיר במפורש: "לא נוותר על נשקנו שמאפשר לנו להגן על אדמתנו ואנשינו", וחתם בקריאה עזה שלא להיכנע: "על אמריקה ו'ישראל' להיאבק בייאוש; אנחנו בני החוסן והאמונה, או נחיה בכבוד או נמות בכבוד. לא נכרע ונשאר עומדים".

נעים קאסם הוסיף ואמר כי "הסכם הפסקת האש הוא אך ורק לאזור שמדרום לנהר הליטאני. אם דרום לבנון ידמם אז כל לבנון תדמם. המצב כפי שהוא לא יכול להימשך, ולכל דבר יש גבול. הישראלים לא מחפשים תירוצים ועצם הקיום שלנו הוא תירוץ. הם רוצים להשמיד אותנו, ואנחנו עומדים סכנה קיומית אמיתית. זכותנו לעשות כל דבר בעימות עם הסכנה הזאת".

מאז נחתם הסכם הפסקת האש, ישראל נוכחת לראות את ניסיונותיה החוזרים ונשנים של חיזבאללה לחזור ולהתעצם - כולל בדרום לבנון, בהתאם תקף צה"ל מטרות נייחות וניידות מדרום ומצפון לליטאני.

לפי דיווחים בישראל, קיימת הערכה שמלחמה מלאה תפרוץ שוב מול חיזבאללה במוקדם או במאוחר, אך הפעם בגיבוי אמריקני מלא, לאחר שמדינת לבנון נכשלה במשימה לפרז את ארגון הטרור השיעי.