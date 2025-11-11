א-שרעא סיפר: "טראמפ העניק לי מתנה ספונטנית; טיילנו בחדרים"

נשיא סוריה אחמד א-שרעא התייחס בראיון שהעניק אמש ל'פוקס ניוז' ל"מחוות יוצאות דופן" לדבריו מצד נשיא ארה"ב מצד טראמפ כלפי אורחו הסורי.

על פי דיווח של "אל-ערביה", השניים קיימו סיור משותף בחדרי הבית הלבן, כאשר טראמפ עצמו הוביל את א-שרע בין המסדרונות ההיסטוריים.

במהלך הסיור העניק טראמפ לא-שרע מתנה סמלית – כובע אדום עם הכיתוב המפורסם MAGA ("Make America Great Again"), המזוהה עם קמפיין הבחירות שלו.

א-שרע אישר את הדברים בראיון לערוץ "פוקס ניוז" ואמר כי הופתע מהמחווה הפשוטה אך המשמעותית. "זו הייתה מחווה חמה, לא מתוכננת, והעידה על רצון כן לקרבה," אמר. גם נציג סוריה באו"ם, איברהים אלאבי, הדגיש כי חילופי המתנות לא היו חלק מהפרוטוקול הרשמי אלא ביטוי ספונטני ליחסים המתחממים.

כפי שדיווחנו אמש, טראמפ מצדו תיאר את עמיתו הסורי כ"אדם חזק מאוד" ו"קשוח", ביטויים שבהם נהג להשתמש בעבר כלפי מנהיגים שאותם הוא מעריך.

הכובע שהוענק, הנמכר באתר הרשמי של טראמפ בכ-55 דולר, הפך מזמן לסמל פוליטי המזוהה עם תנועת התמיכה בו.

הביקור של א־שרע הוא הראשון אי פעם של נשיא סורי בבית הלבן, ומגיע כחצי שנה לאחר פגישתם הקודמת של השניים בערב הסעודית. לפי הדיווחים, האווירה בפגישה הנוכחית הייתה חיובית, והצדדים הביעו נכונות להמשיך בשיח מדיני ישיר.

במקביל לביקור הודיע משרד האוצר האמריקאי על הארכת ההקלות במסגרת חוק קיסר, שהטיל בעבר סנקציות על המשטר הסורי. ההחלטה החדשה מאריכה את הפטור הזמני בעוד 180 יום.