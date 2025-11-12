יותר מ-8,000 תושבים פונו מבתיהם בטייוואן בעקבות ה'סופר טייפון' Fung-wong, שהגיע לאי כשהוא מוחלש אך הביא עמו גשמים עזים והצפות חריגות.

בעיר הנמל סואו ירדו ביום שלישי 648 מ"מ גשם (!)– שיא חודשי – והקומה הראשונה של מאות בתים הוצפה בבוץ ומים בגובה של 60 ס"מ.

במחוז יילאן שבמזרח טייוואן, מים בגובה צוואר כיסו רחובות שלמים, וחיילים נשלחו לבצע חילוצים. "המים נכנסו במהירות, לא היה סיכוי לנקז אותם," סיפר דייג מקומי שנאבק כל הלילה לפנות את הבוץ מביתו.

הטייפון, שהרג 27 בני אדם בפיליפינים, צפוי לחלוף ליד הקצה הדרומי של טייוואן ולהמשיך אל האוקיינוס השקט. למרות עוצמתו הפוחתת, הוא גרם לסגירת בתי ספר ועסקים בדרום האי ולפציעתם של 51 בני אדם.

הכבאים דיווחו כי מרבית המפונים הגיעו ממחוזות יילאן והוואליאן, שם חיזק מונסון צפוני את עוצמת הגשמים. תושבים נוספים בסואו עבדו לפנות את הבוץ מבתיהם, לאחר שהגשמים פסקו.

צפו בתיעודים מטייוואן.