קניה האשימה את מוסקבה בגיוס בלתי חוקי של אזרחים ממדינות באפריקה - כולל בקניה עצמה, לצורך הצבתם בקו החזית מול אוקראינה.

עוד האשימה ניירובי את מוסקבה בכך שהיא פועלת בשיטות הטעייה כדי לשכנע אזרחים קנייתים ואחרים להצטרף למלחמה, ולמעשה שולחת אותם אל מותם.

"זה כמו גזר דין מוות", אמר שר החוץ האוקראיני בנושא בשבוע שעבר, לאחר שחשפה שיותר מאלף אפריקאים משתתפים באופן פעיל בלחימה.

היום (רביעי) אישרה קניה שלפחות 200 מאזרחיה משתתפים באופן פעיל במלחמה לצד חיילים רוסים.

כאמור, לפי משרד החוץ האוקראיני, יותר מ-1,400 חיילים ממדינות אפריקה לוחמים במלחמה בגבול המזרחי של אוקראינה.

"דווח כי פעולות הגיוס ברוסיה התרחבו וכללו גם אזרחים אפריקאים, כולל קנייתים", נמסר ממשרד החוץ של קניה.

"ייתכן שיותר ממאתיים קנייתים הצטרפו לצבא הרוסי... רשתות גיוס עדיין פעילות הן בקניה והן ברוסיה", נכתב בהצהרה מקניה, לפי ציטוט של 'רויטרס'.

לפי הדיווח, מוסקבה הציעה 18,000 דולר לכיסוי הוצאות הטיול המפוקפק, ככל הנראה בנוסף לשכר כחיילים מן המניין.

עוד נטען כי בזמן הגיוס מובטח לאותם חיילים לעסוק בפעולות שאינן מסכנות חיים, כמו צביעה או טיפול בכטב"מים, אך בהגעתם לרוסיה מופנים החיילים להילחם בקו החזית המדממת.

לפי דיווחים עדכניים, ההערכה היא כי בכל יום נפגעים כאלף חיילים בצד הרוסי בקו החזית - פצועים והרוגים כאחד, מה שהופך את המלחמה לקטלנית ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.