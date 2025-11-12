סוכנות האו"ם לאנרגיה אטומית הודיעה כי אין בידה כל מידע עדכני על מצבור האורניום המועשר של איראן מאז מתקפת ישראל על מתקני הגרעין שלה ביוני האחרון.

על פי דו"ח פנימי שנשלח למדינות החברות ונחשף על ידי סוכנות הידיעות AP, לא ניתן לאמת מה עלה בגורלו של האורניום המועשר כמעט לדרגת נשק – והנושא, כך נכתב, דורש טיפול דחוף.

הדו"ח מציין כי מאז סיום מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן, שבה הותקפו כמה אתרי גרעין מרכזיים, לא אפשרה טהרן לפקחי הסוכנות להיכנס למתקנים שנפגעו.

עוד נמסר כי איראן השעתה את כל שיתוף הפעולה עם הסוכנות לאחר שהמלחמה התפשטה וכללה גם תקיפות אמריקניות נגד מתקני גרעין איראניים.

לפי הנתונים האחרונים שפורסמו בספטמבר, לפני הפסקת שיתוף הפעולה, ברשות איראן היו 440.9 קילוגרם של אורניום מועשר לרמה של 60 אחוז – מרחק קצר מהרמה הצבאית של 90 אחוז.

מנהל הסוכנות, רפאל גרוסי, הזהיר אז כי כמות כזו עשויה להספיק לייצור עד עשרה ראשי נפץ גרעיניים אם איראן תבחר להסב את תוכניתה למטרות צבאיות, אף שטען כי אין לכך הוכחות בשלב זה.

בחודש ספטמבר האחרון ניסה גרוסי לחדש את הפיקוח לאחר שנפגש בקהיר עם שר החוץ האיראני עבאס ערקצ’י, והושגה הבנה שלפיה ייפתחו בפני הפקחים אתרים שלא ניזוקו.

אולם זמן קצר לאחר מכן החליטה מועצת הביטחון של האו"ם להחזיר את הסנקציות הכבדות על איראן במסגרת מנגנון ה"סנאפבק", מה שהוביל את טהרן לבטל את ההסכם ולהפסיק כל שיתוף פעולה נוסף.

איראן מחויבת על פי אמנת אי הפצת נשק גרעיני לשתף פעולה באופן מלא עם הסוכנות, אולם נכון לעכשיו היא מסרבת לאפשר ביקורים חוזרים, מה שמותיר את הקהילה הבינלאומית באפלה לגבי מצב תכנית הגרעין שלה מאז מתקפות הקיץ.

החשש הוא כמובן שאיראן יודעת היכן נמצא האורניום המועשר, ואולי אפילו יכולה לגשת אליו כדי להעשיר אותו לדרגת נשק ללא ידיעת המערב.