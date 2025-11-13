כיכר השבת
לאחר 43 ימים

הסתיימה ההשבתה הארוכה בתולדות ארה"ב: "הממשל יחזור לפעילות רגילה" 

43 ימים לאחר שהחלה השבתה של הממשל בארה"ב, בית הנבחרים אישר הצעת חוק שתאפשר את חידוש פעילות הממשל והשבת שכר לעובדים הפדרליים |הנשיא טראמפ חתם על החוק ואמר: "הממשל יחזור לפעילות רגילה" (בעולם)

דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)

בית הנבחרים של אישר הלילה (בין רביעי לחמישי, שעון ישראל) הצעת חוק תקצוב זמנית שתביא לסיומה של השבתת הממשל הפדרלי הארוכה בתולדות ארה"ב, שנמשכה 43 ימים.

החוק אושר ברוב של 222 תומכים מול 209 מתנגדים, והרוב הושג לאחר ששישה מחוקקים מהמפלגה הדמוקרטית הצטרפו למחוקקים הרפובליקנים והצביעו בעד החוק.

חתם על החוק ואמר בטקס בבית הלבן: "הממשל הפדרלי יחזור כעת לפעילות רגילה. יחד עם שותפינו בקונגרס נמשיך בעבודתנו להורדת יוקר המחיה, השבת ביטחון הציבור, והפיכת אמריקה לנגישה שוב עבור כל האמריקנים".

מארי גלוזנקאמפ פרז, מחוקקת דמוקרטית שהצביעה בעד החוק נגד עמדת מפלגתה, הסבירה את ההחלטה: "המאבק לעצירת העלייה בפרמיות ביטוח הבריאות לא יוכרע על-ידי החזקה באזרחים אמריקנים רעבים כבני ערובה. אני שמחה שסצנה מכוערת זו נותרה מאחורינו".

כזכור, בעקבות השבתת הממשל, עשרות אלפי עובדים נותרו ללא שכר, תנועת הטיסות מופרעת, ומיליוני משפחות תלויות בחלוקות מזון חירום לאחר שסיועי הרווחה הופסקו. למרות הלחץ הציבורי הגובר, בסנאט טרם נמצאה נוסחה שתוכל להביא לסיום השיתוק.

ההשבתה החלה לאחר שהדמוקרטים והרפובליקנים לא הצליחו להגיע להסכמה על חוק תקציב שיממן את המשך פעילותו.

