לאחר יותר מעשור של נתק מדיני, דגל סוריה שב להתנופף בבירת בריטניה. שר החוץ הסורי אסעד חסן א-שיבאני הניף את הדגל מעל בניין שגרירות סוריה בלונדון, שסגרה את שעריה בתחילת מלחמת האזרחים.

בטקס מצומצם שנערך ביום חמישי בבוקר, הכריז השר כי פתיחת השגרירות היא סמל ל"סופה של תקופה ארוכה של בידוד שנכפה על סוריה" ולשובה של דמשק "אל הקהילה הבינלאומית תחת זהותה החופשית".

בחשבון ה־X שלו כתב שיבאני: "לאחר שנים של בידוד שנכפה על ידי משטרו הכימי של אסד, אנו פותחים מחדש את שגרירות סוריה בלונדון. סוריה חוזרת לעולם בזהותה החופשית".

הצעד הבריטי אפשר את פתיחת השגרירות לאחר שהממלכה המאוחדת הסירה בשבוע שעבר את הסנקציות האישיות מעל הנשיא שרעא. מדובר בהחלטה שנעשתה ימים ספורים לאחר שמועצת הביטחון של האו"ם אישרה מהלך דומה, מה שנחשב בעיני פרשנים כסימן נוסף לנכונות הקהילה הבינלאומית לשוב לדיאלוג עם סוריה לאחר שנות ניתוק ממושכות.

ביום רביעי נחת שיבאני בלונדון בראש משלחת דיפלומטית לביקור רשמי ראשון מסוגו מאז פרוץ המלחמה. הוא צפוי לקיים שיחות עם גורמים במשרד החוץ הבריטי, במטרה להניח תשתית לשיקום היחסים בין המדינות.

במהלך שהותו בעיר, נפגש השר גם עם חברי הקהילה הסורית בבריטניה. הוא אמר להם כי מטרת הביקור היא "לשאת את תקוות העם הסורי לבניית מדינה שתבטיח את עתיד ילדיה ודורותיה הבאים". לדבריו, הצעדים המדיניים החדשים נעשים "בהנחיית הנשיא אחמד א-שרעא ובשם החזון הלאומי החדש של סוריה".

שיבאני, שמונה לשר החוץ לאחר חילופי השלטון בדמשק, מנסה בחודשים האחרונים להשיב את סוריה למעמד של שחקן לגיטימי בזירה הבינלאומית.