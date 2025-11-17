דרמה בנגלדש: בית המשפט גזר מוות על ראש הממשלה המודחת

ראש ממשלת בנגלדש המודחת, שק חאסינה, נדונה למוות בעוון פשעים נגד האנושות על ידי בית משפט בדאקה, זאת בעקבות דיכוי קטלני של מרד סטודנטים בשנה שעברה.

בית המשפט הבינלאומי לענייני פשעים במדינה הרשיע את חאסינה בעבירות שכללו הסתה, הוצאת צווים לרצח ואי מניעה של זוועות, במסגרת הדיכוי על מפגינים נגד הממשלה.

בקריאת פסק הדין אמר השופט: "ראש הממשלה הנאשמת ביצעה פשעים נגד האנושות בצו להשתמש ברחפנים, מסוקים ונשק קטלני".

חאסינה הכחישה את ההאשמות וטענה כי המשפט הוא "מהלך פוליטי שפל". ההליך המשפטי התקיים שלא בנוכחותה, לאחר שברחה מהמדינה באוגוסט שעבר. היום כאמור נדונה חאסינה, בעוד היא מתגוררת בגלות בהודו תחת הגנה ממשלתית, והודו התעלמה מבקשות הסגרתה.

במשפט נידונו גם שר הפנים לשעבר אסדוזמאן חאן, ששיתף פעולה עם חאסינה בדיכוי.

בני משפחות ההרוגים פרצו בבכי באולם המשפט בעת שהשופטים גזרו את עונש המוות. בהקלטת קולית שהוקלטה לפני פסק הדין נשמעה חאסינה אומרת: "שיחליטו מה שירצו. זה לא משנה לי. אללה נתן לי חיים אלה ורק הוא יכול לסיים אותם. אני אמשיך לשרת את עמי".

דאקה הייתה תחת אבטחה כבדה בימים שקדמו להכרעת הדין, עם כוחות משטרה, צבא וכוחות חמושים שסגרו את סביבת בית המשפט. בבוקר המועד, הושלך מטען קטן על הכביש בסמוך לבית המשפט, אירוע שגרם לפאניקה.

המרד שהוביל להפלת חאסינה החל כתנועה סטודנטיאלית והתרחב למרד לאומי נגד שלטונה האוטוריטרי, הידוע כיום כ"מהפכת יולי".

תקופת שלטונה בת 15 השנים נחשבת בעיני רבים כרודנות, מלווה בהאשמות לשחיתות, עינויים והיעלמויות כפויות, שתועדו על ידי ארגוני זכויות אדם והאו"ם.

במהלך הדיכוי, חאסינה פיקחה על שימוש חמור בנשק חי נגד אזרחים.

משרד זכויות האדם של האו"ם מעריך כי כ-1,400 בני אדם נהרגו במרד, האלימות הפוליטית הקשה ביותר בבנגלדש מאז מלחמת העצמאות ב-1971.

משפטה של חאסינה היה חלק מהבטחת ממשלת הביניים, בראשות חתן פרס הנובל מוחמד יונוס, שמונה על ידי מובילי המחאה להנהיג את המדינה, כשהפרקליט הראשי מוחמד טאג'ול איסלאם נבחר לבנות את התיק שהוצג בפני בית הדין הבינלאומי בדאקה.