מרתיחים קפה על האש? הכירו את המקינטה האיטלקית ששוברת מוסכמות

ה-Turbo Moka ( צילום: יצרן )

בתרבות הקפה האיטלקית, הקנקן הקטן מאלומיניום העונה לשם "מוקה אקספרס" או כפי שהוא מוכר בארץ "מקינטה" הוא יותר מפריט מטבח - זה אובייקט עיצובי נצחי, סמן סוציולוגי וסמל להרמוניה בין טקס יומיומי לנינוחות הביתית האותנטית. מאז המצאתו ב-1933 בידי אלפונסו ביאלטי, לא השתנה כמעט דבר בנפח, בצורה או במנגנון - בסיס אוקטגונלי, פילטר מתוחכם אך פשוט ועיקרון חליטה בלחץ שמשווה לתוצאה הביתית איכויות של אספרסו איטלקי. השילוב בין עלות נוחה, יעילות, והבטחת קפה ארומטי ועשיר, העלו את המוקה על נס והפכו אותו לדייר קבוע כמעט בכל בית איטלקי, ולמוזה עיצובית שהשפעתה חורגת הרבה מעבר לגבולות אירופה‏.

מקינטה מקורית של ביאלטי ( צילום: יצרן )

על פניו, עולם המקינטות (סירי הקפה בלחץ) לא התמזג ברוחות השינויים ששטפו את עולם הקפה בעשורים האחרונים ונשאר עומד על תילו ללא שינויים מהותיים. גם כשקפסולות ומכונות קפה השתלטו על דרך בה רבים מכינים קפה, המקינטה נותרה עמוד תווך המבטא כמיהה לקלאסיות, ריטואל ומסורת. אך טכנולוגיה, במהותה, לעולם אינה שוקטת. כאן נכנסת לתמונה מהפכת ה-Turbo Moka. מאתאו פרונטיני, מעצב איטלקי שבחר לאתגר את סטגנציית מסורת ה'מוקה' - השם האיטלקי המקובל למקינטה, הציג לאחרונה את Turbo Moka - גרסה ספירלית וחדשנית שהביאה איתה רוח של הנדסה מתקדמת אל אחד מהאייקונים המובהקים של התרבות האיטלקית. באמצעות בסיס טורביני בצורת ספירלה, המבוסס על 'חקר זרימת החום ומדע הנוזלים', מעניק דגם זה מענה לאחד החסמים הגדולים בהתפתחות של כלי קפה: העברת החום והיעילות האנרגטית.

Turbo Moka ( צילום: Turbo Moka )

ה-Turbo Moka ( צילום: Turbo Moka )

העיצוב הספירלי של הבסיס מרחיב את שטח המגע עם הכיריים ומאפשר פיזור חום מדויק וחכם, שגורם למים להתרומם דרך פילטר הקפה אף מהר יותר - כמעט 20% פחות זמן בהשוואה לדגמים קלאסיים - על פי עדויות משתמשים ראשונים‏. מעבר לכך, הבקרה על אובדן האנרגיה השתפרה והפכה את הכנת הקפה הוותיקה לתהליך כמה צעדים חכם, יעיל -ובעיקר מדויק.

הספירלה, כמובן, לא מהווה רק בשורה הנדסית אלא גם הצהרה חזותית מודרנית: כל יחידה נוצקת בשיטה המסורתית של “lost-wax casting”, מה שמקנה לה מימד ויזואלי של עבודת יד ומקוריות - התכונה שכל כך נדירה במטבח דיגיטלי רווי הכלים חסרי הייחוד. התנועה הספירלית של Turbo Moka מסמלת דינמיות, עדכניות והבנה שאובייקט בודד עשוי לייצר לא רק קפה - אלא גם 'דיון מחשבתי ועיצובי סביב שולחן ארוחת הבוקר'‏.

ה-Turbo Moka ( צילום: Turbo Moka )

ה-Turbo Moka ( צילום: Turbo Moka )

בישראל, בה אוהבים לאמץ טקסי קפה ולצקת בהם משמעות עיצובית וחווייתית, Turbo Moka מגיע בדיוק בזמן. לצד “אפקט ה-wow” הראשוני, מדובר באבזור שמעודד מחשבה סביב חוויית השימוש, חסכון ויצירתיות. אף אם התרומה האנרגטית עצמה לא משנה מהותית את חשבון החשמל, הערך האמיתי טמון בחוויית השינוי - הסימון כי גם המוכר והקלאסי אינו חסין בפני חדשנות, וכלים איקוניים מסוגלים להמציא עצמם מחדש לכבוד דור המייקרים, אוהבי האסתטיקה ומבקשי הסיפוק המיידי.

ה-Turbo Moka ( צילום: Turbo Moka )

Turbo Moka מחבק עבר ועתיד. הנוכחות שלו מדגישה כי עיצוב מוצלח בא לידי ביטוי לא רק בצורות גאומטריות מחושבות ומנגנונים תרמודינמיים - אלא גם בתחושת המשכיות, ייחודיות, ובתחושת “שיחה” בין המשתמש לבין מרחב המטבח שלו. כל חובב קפה, חוקר תרבות או אנין עיצוב, ימצא כאן מיזוג נדיר: מוצר ביתי, שהוא גם פרשנות חדשנית לטקס שורשי וגם אובייקט תרבותי מקורר, המזמין מחשבה על מהות הבית, ההרגל – והקדמה, טבולה במעט קפה ארומטי.