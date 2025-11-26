זעם ברוסיה על הדלפת שיחה רגישה במיוחד בין נציגי המעצמות

רוסיה הודיעה כי הדלפת תיעוד שיחת טלפון בין יועצים בכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין היא "מהלך בלתי-מקובל", שנועד לפגוע במגעים לקידום משא ומתן על שלום באוקראינה, וכי מדובר במתקפת "לוחמה היברידית".

סוכנות בלומברג פרסמה את תמלול השיחה מ־14 באוקטובר, שבה שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, שוחח עם יורי אושקוב, היועץ הבכיר למדיניות חוץ של פוטין, והציע כיצד להציג לטראמפ תכנית לסיום המלחמה באוקראינה.

בלומברג לא חשפה כיצד הגיעה לידה ההקלטה, במיוחד לאור רגישותה של השיחה בין נציגי שתי המעצמות הגרעיניות הגדולות בעולם.

אושקוב הביע זעם על פרסום ההקלטות. הוא הבהיר כי השיחות בינו לבין ויטקוף לא נועדו לפרסום, וכי עצם הדלפתן הוא מעשה שאינו מתקבל על הדעת. לדבריו, מטרת ההדלפה היא לפגוע בדיונים המתקיימים בין מוסקבה לוושינגטון.

בראיון לעיתון "קוממרסנט" אמר אושקוב כי חלק משיחתו עם ויטקוף התקיימה בערוצים ממשלתיים מוצפנים הנחשבים לבטוחים במיוחד. הוא ציין כי שיחות המתנהלות דרך אפליקציות כמו ווטסאפ עלולות להיות מטרה להאזנות, אך שלל את האפשרות שהדלפה זו נעשתה בידי מי מהמשתתפים עצמם.

אושקוב הוסיף כי בכוונתו להעלות את הנושא ישירות מול ויטקוף.

בלומברג לא הגיבה לפניית כלי תקשורת שהעירו על הביקורת הרוסית - או על האופן שבו השיגה את ההקלטות.