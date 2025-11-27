מפחד. נשיא צרפת מקרון ( שאטרסטוק )

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע היום (חמישי) על השקת תכנית חדשה לשירות צבאי, שתאפשר לבני 18 ו‑19 להתנדב ל‑10 חודשים של שירות כבר בשנה הבאה. המהלך נועד לחזק את כוחות הצבא הצרפתי לאור איום גובר על מדינות אירופה.

"שירות לאומי חדש יוקם בהדרגה, החל מהקיץ הקרוב," אמר מקרון בנאומו בבסיס הצבאי וארס שבאלפים הצרפתיים. המשרתים החדשים יתפקדו רק בתחומי צרפת, ולא במבצעים צבאיים של צרפת מחוץ לגבולות המדינה, ציין מקרון. מקרון הבהיר כי מדובר באופציה התנדבותית בלבד, וכי אין בכוונת המדינה להחזיר את הגיוס החובה, שנמחק לחלוטין ב‑1996. גורדי שחקים עולים בלהבות: לפחות 36 הרוגים ו-279 מנותקי קשר יוסי נכטיגל | 26.11.25 הדחיפות נובעת מהאיום הצבאי הנשקף מרוסיה. למרות אבדות משמעותיות באוקראינה, הצבאות האירופיים רואים ברוסיה איום ישיר פוטנציאלי בתוך שנתיים עד חמש שנים. במקביל, וושינגטון הבהירה כי היא מצפה מבעלות בריתה באיחוד האירופי לדאוג הרבה יותר להגנה שלהן. מקרון אמר כי צרפת צריכה "לחזק את הברית בין הצבא לאומה" נוכח הלחץ הגובר מצד רוסיה בצורה של לוחמה היברידית. שירות צבאי חובה בצרפת בוטל לפני קרוב ל-30 שנה, בשנת 1997. התוכנית החדשה של מקרון, שאינה כוללת גיוס חובה, מיועדת לאפשר ליותר גברים ונשים צעירים להצטרף לכוחות המזוינים.

חיילים צרפתים במהלך מבצע ברקאן בניז'ר, 2020 ( צילום: מאת Christophe BARAST/צבא צרפת - The Armée de Terre's Facebook page, Licence Ouverte, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121396121 )

צרפת הציבה יעדים שאפתניים: היא שואפת להגדיל את גודל כוחה הפעיל מ-200,000 חיילים ל-210,000 עד שנת 2030, וכן להכפיל את מספר אנשי המילואים שלה מכ-40,000 לכ-80,000 באותה תקופה. הנשיא הדגיש את חשיבות העניין ואמר: "חשוב מאוד שמקסימום בני ארצנו יבינו מהם הצבאות שלנו, איך הם עובדים, או שישתתפו בצבא המילואים".

הסוגיה החברתית והצורך להגדיל משמעותית את מספר אנשי השירות הפעיל מובילים לוויכוחים סוערים בכמה מדינות. בשבוע שעבר עורר הרמטכ"ל הצרפתי, גנרל פאביין מנדון, סערה תקשורתית ופוליטית, כאשר אמר כי על המדינה להיות מוכנה "לאבד את ילדיה" כיוון שרוסיה "מתכוננת לעימות עם מדינותינו עד 2030".

צרפת נמצאת בחזית של מגמה אירופית רחבה: מדינות סקנדינביה והמדינות הבלטיות מרחיבות את הגיוס, קרואטיה החזירה לאחרונה את שירות החובה שבוטל לפני 18 שנים, ופולין פועלת להכנת תוכנית אימונים צבאיים נרחבת לכל גבר מבוגר במטרה להכפיל את גודל צבאה.

אפילו גרמניה, שדחתה החודש החלטה על גיוס חובה לאחר ויכוח מר, החליטה לנקוט במודל התנדבות - אך עשויה לשקול מחדש קריאה ארצית חובה אם המודל ההתנדבותי לא יצליח לגייס את המספרים הדרושים.