מסמכי מודיעין ארגנטינאיים חדשים חושפים כי פושע המלחמה הנאצי יוזף מנגלה יימח שמו, מפקד האס-אס ומבצע הניסויים באושוויץ, חי בגלוי בדרום אמריקה במשך שנים רבות, למרות שהרשויות ידעו היטב על זהותו.

מסמכי מודיעין שסיווגם הוסר לאחרונה על ידי נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, חושפים תמונה מטרידה של כיצד הצליח מפקד האס-אס יוזף מנגלה, הידוע בכינוי "מלאך המוות" בשל מעשיו המחרידים באושוויץ, להתחמק מעונש.

המסמכים, שפורסמו על ידי נשיא ארגנטינה חאבייר מיילי, מראים כי הרשויות בדרום אמריקה עקבו אחר צעדיו, אך מעולם לא הצליחו, או ניסו כלל - להביאו לדין.

מנגלה נמלט מגרמניה בשנת 1949, בזמן שמשפטי נירנברג חשפו את מלוא היקף הזוועות שביצע, כולל בחירת קורבנות לתאי הגזים וביצוע ניסויים רפואיים סדיסטיים. הוא נכנס לארגנטינה תחת שם בדוי ועם דרכון איטלקי מזויף על שם הלמוט גרגור.

המסמכים המודיעיניים חושפים כי כבר באמצע שנות ה-50 ידעו הפקידים בדרום אמריקה כי "מלאך המוות" מתגורר ביניהם, אך הוא המשיך לבנות את חייו שם ללא הפרעה. הדיווחים מראים כי הרשויות בדרום אמריקה אף החליפו ביניהן מידע על מקום הימצאו. עם זאת, טעויות בתיאום, עיכובים בירוקרטיים ואף הדלפות לתקשורת אפשרו לו לחמוק שוב ושוב.

בצעד מפתיע, בשנת 1956 חש מנגלה ביטחון רב מספיק ליצור קשר עם שגרירות מערב גרמניה בבואנוס איירס כדי לבקש את תעודת הלידה המקורית שלו. הוא אף חזר להשתמש בשמו האמיתי. מזכר משנת 1957 מתאר כיצד "הסביר" מנגלה מדוע נכנס לארגנטינה בשם בדוי: "הוא (מנגלה) הראה סימני עצבנות, באומרו שבמהלך המלחמה שימש כרופא באס-אס הגרמני בצ'כוסלובקיה, שם הצלב האדום הגדיר אותו כ'פושע מלחמה'".

התיקים חושפים כי הרשויות הארגנטינאיות ידעו בדיוק היכן התגורר מנגלה, בקרפאצ'י, ליד בואנוס איירס. הם היו מודעים לכך שנישא לאלמנת אחיו ושקיבל ביקורים מאביו, שייתכן ותמך במיזמיו הנוראיים.

אחד המסמכים מכיל ראיון מחריד עם ניצול אושוויץ בשם חוסה פורמנסקי, שאמר: "הוא אסף תאומים בכל הגילאים במחנה והעביר אותם ניסויים שתמיד הסתיימו במוות. בין הילדים, הקשישים והנשים... איזה זוועות."

כאשר מערב גרמניה הוציאה לבסוף צו מעצר בשנת 1959, בקשת ההסגרה נדחתה במהירות על ידי שופט מקומי, שקבע כי מדובר ב"רדיפה פוליטית". קריאות בינלאומיות לפעולה גברו, אך מנגלה נמלט שוב, הפעם לפרגוואי, שם קיבל אזרחות וחזר לחיים רגילים תחת הגנת הממשלה. פשיטת המשטרה על המעבדה שלו בבואנוס איירס לא הועילה.

חקירות מאוחרות יותר הסתמכו כמעט כולן על דיווחים בעיתונות זרה. עד שנת 1960, מנגלה התיישב בברזיל בסיוע חקלאים גרמנים אוהדים. שם הוא חי עד יום מותו משבץ מוחי בזמן ששחה ליד ברטיוגה. גופתו נקברה תחת שם בדוי ונמצאה לבסוף בשנת 1985.