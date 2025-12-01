ישראל סלגאדו-מירון, בן 39, נאשם בהצתה בנסיבות מחמירות ובהצתת שתי שריפות שיחים נוספות לאורך פסי רכבת; הוא מוחזק במעצר עד לשימוע, כך דווח בניו ג'רזי.

משטרת לייקווד ויחידות הכיבוי הוזעקו במוצאי שבת, סביב השעה 22:30, לשלושה מוקדי הצתה שאותרו באזור העיר. החקירה, שנוהלה על ידי מספר גורמי אכיפה וכיבוי, העלתה כי כל האירועים הוצתו בכוונה על ידי אותו אדם.

האירוע הראשון שבגינו הוזעקו כוחות החירום היה דיווח על שריפת מבנה ברחוב איסט אייט (East Eighth Street). כוחות הכיבוי הגיעו ומצאו להבות בוערות בחלון המרתף של הבית.

בזמן שפעלו במקום, אותרו שתי שריפות נוספות לאורך פסי רכבת סמוכים, שזוהו כשריפות שיחים. הכבאים הצליחו לכבות את כל שלוש השריפות לפני שהן התפשטו וגרמו לנזק רב יותר.

התובע המחוזי של מחוז אושן, בראדלי ד. בילהיימר, הודיע ביום ראשון כי החשוד המרכזי במעשים נעצר. החשוד, ישראל סלגאדו-מירון, בן 39 ותושב לייקווד, זוהה על ידי צוותי החקירה כמי שאחראי להצתת כל אחד משלושת האירועים.

בחקירה המשותפת של חוליית ההצתות של מחוז אושן, משרד מרשל הכבאות המחוזי ויחידות נוספות, נקבע כי השריפה בבניין הוצתה על ידי להבה גלויה שהוצמדה לחומרים דליקים באזור חלון המרתף. שתי שריפות השיחים הוצתו אף הן בכוונה על ידי חומר דלק.

סלגאדו-מירון הואשם בהצתה בנסיבות מחמירות ושתי עבירות הצתה נוספות, והוא מוחזק כעת בבית המעצר המחוזי עד לשימוע מעצר שנקבע לו.