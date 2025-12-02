לאחר שבועות של מלחמה אינטנסיבית על העיר האסטרטגית, רוסיה הודיעה אמש (שני) כי הושלם כיבושה של פוקרובסק, דיווח שאם יתברר כאמיתי יהווה מכה קשה לצבא האוקראיני ולממשל בקייב.

אוקראינה, מנגד, דחתה את ההודעה כ"הצהרות שקריות" שמטרתן להעלות את היתרונות הדיפלומטיים של מוסקבה יום לפני פגישה מכרעת המתוכננת בין נציג ארה"ב סטיב ויטקוף לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

הטענה הרוסית מגיעה לאחר חודשים של לחימה קשה ועקובה מדם על העיר, בה ספגו הכוחות הרוסיים אלפי הרוגים ופצועים. גם הכוחות האוקראינים שנואשים לשמר אחיזה בעיר ספגו הפסדים משמעותיים בלחימה הגורלית.

ראש המרכז האוקראיני למאבק בדיסאינפורמציה, אנדריי קובלנקו, הזהיר כי רוסיה תנסה להפעיל "לחץ רב בקו החזית בשבועות הקרובים" וללוות זאת בהצהרות. קובלנקו טען כי מהלכים אלו נועדו באופן "בלעדי לקהל המערבי" וכדי להשפיע על המו"מ המתחדש לסיום המלחמה, לאחר שעות ספורות קודם לכן התקיימו שיחות ברמה גבוהה בין גורמים אמריקניים ואוקראינים בפלורידה.

ההכרזה של רוסיה על הכיבוש מגיעה יום אחד בלבד לאחר שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביקר בבסיס פיקוד צבאי בקו החזית. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב מסר כי הגנרל ולרי גרסימוב, ראש המטה הכללי הרוסי, הוא שדיווח לפוטין במהלך הביקור כי הכוחות הרוסים השיגו את השליטה בעיר. בהקשר זה, פוטין הודה למפקדיו ואנשיו על "הפעולות המוצלחות", והדגיש כי הצלחה בפוקרובסק "תבטיח התקדמות יציבה" לעבר כל יעדי המלחמה הרוסיים.

הכוחות המזוינים האוקראינים דיווחו מוקדם יותר באותו יום כי "למרות המצב הקשה" סביב פוקרובסק, החיילים ממשיכים לבלום את מתקפת האויב. למרות זאת, סרטון שפורסם על ידי הקרמלין מציג חיילים רוסים פורשים דגל במרכז העיר, אזור שנמצא בשליטת מוסקבה מזה זמן מה, כאשר הכוחות הרוסים התקדמו בהדרגה מדרום.

העיר פוקרובסק נחשבה בעבר לצומת דרכים ורכבות בעלת חשיבות רבה עבור האוקראינים, אך התקפות חוזרות ונשנות בארטילריה ובמל"טים על נתיבי האספקה המרכזיים אילצו את קייב למצוא נתיבים חלופיים, ובכך הפחיתו את חשיבותה האסטרטגית של העיר.