לראשונה: הצעת חוק הוגשה בקונגרס האמריקני להטיל סנקציות ואמברגו נשק על ישראל

לראשונה אי פעם הוגשה היום בקונגרס האמריקני הצעת חוק רשמית להטלת סנקציות ואמברגו נשק על ידי חברי קונגרס אנטי-ישראלים בראשות תומכת הטרור ראשידה טאליב | מדובר בפעם הראשונה כאמור שהקונגרס דן באופן רשמי בהטלת סנקציות על ישראל, גם אם לחוק אין שום סיכוי לעבור (חדשות) 

טליב בזמן הנאום (צילום: C-SPAN)

סערה מדינית מתחוללת בוושינגטון בעקבות הגשת הצעת חוק תקדימית בקונגרס האמריקאי, הקוראת לראשונה באופן רשמי להטלת סנקציות כלליות וממוקדות על מדינת ישראל.

ההצעה, שמשמעותה המיידית היא הפסקת אספקת הנשק האמריקאי והסיוע הצבאי, מהווה תקדים היסטורי ביחסו של הקונגרס לישראל.

זוהי הפעם הראשונה שבה מוסדות החקיקה האמריקאיים דנים בצורה רשמית בצורך לבחון ולהחיל סנקציות על בעלת הברית הקרובה ביותר של ארה"ב במזרח התיכון.

המשמעות הפוליטית של הצעד נתפסת בקרב גורמים שונים כשינוי משמעותי במפת הדיון הציבורי והפוליטי בארצות הברית. כפי שצוין בתנועת BDS, עצם הגשת ההצעה מוכיח שרכיב ה-"S" (סנקציות) אינו טאבו עוד בשיח האמריקאי, דבר המעיד על ההקצנה הגוברת נגד ישראל.

הצעת החוק הוגשה על ידי חברת הקונגרס האנטי-ישראלית רשידה טליב, וחתומים עליה 22 חברי קונגרס דמוקרטים.

המסגרת המשפטית עליה נשענת ההצעה היא אמנת הג'נוסייד, כאשר הדרישות הקונקרטיות שהוצבו הן דרמטיות: השעיית הסיוע הצבאי המועבר לישראל, פתיחה בחקירות פדרליות נגד גורמים ישראליים, וכן נקיטת צעדים כלכליים ודיפלומטיים ממוקדים כלפי גורמים רשמיים בממשלה ובצבא.

במישור הישראלי, הצעת החוק עוררה תגובה מיידית בקרב ארגונים אזרחיים. ארגון "עד כאן" התריע על הצעד המסוכן בקונגרס, ופנה לשר החוץ ולשר הפנים. בפנייתו דורש הארגון לבחון ולהגביל את כניסתם לישראל של חברי הקונגרס החתומים על ההצעה, תוך הדגשה כי הוא ממשיך לעקוב ולדווח באופן שוטף על ההתפתחויות הנוגעות להצעת הסנקציות בוושינגטון.

